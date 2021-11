Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Άτοκες οι δόσεις εξόφλησης όλων των κύκλων

Η εξόφληση θα γίνει σε 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της οφειλής.

Άτοκες θα είναι τελικά οι δόσεις για την εξόφληση των επτά κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής, την οποία έλαβαν περίπου 700.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την αρχική πρόβλεψη η επιστροφή των ποσών θα ήταν έντοκη.

Η αντίστροφή μέτρηση ξεκίνησε με την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επτά υπουργικών αποφάσεων που ουσιαστικά ανοίγουν τον δρόμο στην ΑΑΔΕ να ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες. Η εξόφληση θα γίνει σε 60 άτοκες μηνιαίες, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2022 ενώ υπάρχει η πρόβλεψη ότι σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται έκπτωση 15%.

Το τελικό ποσό της ενίσχυσης που θα κληθούν να επιστρέψουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες είναι μειωμένο έως και 75% και θα εμφανιστεί στις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης, στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή «myAADE/ ο λογαριασμός μου/Προσωποποιημένη πληροφόρηση/ Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή».

Παράλληλα δίνεται νέα παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 για την υποβολή των δικαιολογητικών από τους δικαιούχους.

Ειδικότερα σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις:

1. Το ποσό της ενίσχυσης δεν επιβαρύνεται με επιτόκιο.

2. Για το χρονικό διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα της ενίσχυσης.

3. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης εμφανίζεται με τις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης, στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή «myAADE/ ο λογαριασμός μου/Προσωποποιημένη πληροφόρηση/ Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή».

4. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το επιστρεπτέο ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης, είναι πληρωτέο σε εξήντα (60) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Ως ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου χάριτος.

Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, πριν τη λήξη της περιόδου χάριτος, ήτοι πριν την 31η Δεκεμβρίου 2021, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης. Το ποσό καταβάλλεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας και η έκπτωση ισχύει ως την καταληκτική ημερομηνία αυτή.

