Επεισόδια στο Πολυτεχνείο “αμαύρωσαν” την επέτειο (εικόνες)

Συμπλοκή μεταξύ φοιτητών και “μπλόκο” σε αντιπροσωπεία βουλευτών.

Ηλεκτρισμένη είναι η ατμόσφαιρα από νωρίς το πρωί στο Πολυτεχνείο, όπου πλήθος κόσμου, ομάδες φοιτητών και εκπρόσωποι κομμάτων καταθέτουν στεφάνια και λουλούδια, τιμώντας την ιστορική εξέγερση που οδήγησε στην πτώση της Χούντας.

Λίγο πριν από τις 10 το πρωί ομάδες φοιτητών συνεπλάκησαν, προσπαθώντας η μία να απομακρύνει την άλλη από την πύλη του Πολυτεχνείου.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν “αμαύρωσαν” την επέτειο.

Νωρίτερα, ένταση προκλήθηκε όταν ομάδα συγκεντρωμένων δεν επέτρεψε την είσοδο της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής στον προαύλιο χώρο για να καταθέσει στεφάνι.

