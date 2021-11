Life

“Άγριες Μέλισσες”: Τι θα δούμε την Τετάρτη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκλειστικό απόσπασμα από το συγκλονιστικό επεισόδιο της Τετάρτης.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και απόψε, στις 22:00, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει….

Ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι μας άγγιξε δεν ήταν παρά μόνο η αρχή.

Αυτό που έρχεται, είναι τόσο δυνατό που θα ανατρέψει τα πάντα.

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Τετάρτης που προβλήθηκε στην εκπομπή "Το Πρωινό":

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Τα νέα του απρόσμενου θανάτου θα τους συγκλονίσουν όλους, ενώ η Ελένη και ο Πέτρος είναι σίγουροι πως δεν πρόκειται για ατύχημα. Ο Ζάχος γνωρίζει τον Μαρίνο Ξανθό που καταφέρνει να του ρίξει στάχτη στα μάτια για τις δολοφονίες των μελών της ΕΑΚ. Ο Κυριάκος κάνει μια αναπάντεχη πρόταση στον Κωνσταντή και τον Νικηφόρο, ενώ ο Δούκας και η Μυρσίνη στο Παρίσι έρχονται ξανά κοντά και καταφέρνουν να περάσουν στιγμές ξεγνοιασιάς. Ο Βαρουξής μοιράζεται με τον Λάμπρο ένα παράτολμο σχέδιο, ενώ στο καφενείο η επιστροφή του Προκόπη αναστατώνει το χωριό. Η μέρα της πρεμιέρας της θεατρικής παράστασης έχει φτάσει, όλα όμως δείχνουν πως θα εξελιχθεί σε πεδίο μάχης, με πολλές συγκρούσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Δυστύχημα ΗΣΑΠ: Οι δραματικές εκκλήσεις του εργοδηγού και τα νέα στοιχεία (βίντεο)

Καστοριά: Θρίλερ με νεκρή στην αυλή σπιτιού (βίντεο)

Πολυτεχνείο: Ένταση με φοιτητές που πέταξαν στεφάνι (βίντεο)

Gallery