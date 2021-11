Πολιτική

Βαρουφάκης για Πολυτεχνείο: Ζήτω τα Πολυτεχνεία της νέας γενιάς

Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, κατέθεσε στεφάνι συνοδευόμενος από κλιμάκιο του κόμματος.

Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, πραγματοποίησε κατάθεση στεφάνου στο Πολυτεχνείο, με τη συνοδεία κλιμακίου του κόμματος του.

Αμέσως μετά ο κ. Βαρουφάκης δήλωσε, «Πέρυσι κρυπτόμενη πίσω από την πανδημία η κυβέρνηση προσπάθησε να ακυρώσει την τιμή που θέλαμε να αποδώσουμε, ο λαός, οι βουλευτές στο Πολυτεχνείο.

Βλέπετε το Πολυτεχνείο είναι ένα αγκάθι για την Δεξιά, είναι ένα αγκάθι για την ολιγαρχία γιατί τους θυμίζει τη δυνατότητα αυτού του λαού την ώρα που νομίζουν ότι τον έχουν του χεριού τους, ο λαός αυτός να βρει τις αστείρευτες δυνάμεις να εξεγερθεί για την απεξάρτησή του τόσο από την ελληνική ολιγαρχία όσο και από τη διεθνή εξάρτηση.

Ζήτω το Πολυτεχνείο. Ζήτω τα Πολυτεχνεία του μέλλοντος. Ζήτω τα Πολυτεχνεία της νέας γενιάς».

