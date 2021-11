Πολιτική

Κορονοϊός: Έκτακτες ανακοινώσεις Μητσοτάκη την Πέμπτη

Τι αναμένεται να πει ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, για τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης και τη διαχείριση της πανδημίας.

Για την πορεία της πανδημίας, καθώς και τις πρωτοβουλίες και τη στρατηγική της Κυβέρνησης για την αναχαίτιση του τέταρτου πανδημικού κύματος, θα απευθυνθεί στους πολίτες, σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα της Πέμπτης με μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν αναμένεται να εξαγγείλει νέα μέτρα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι περιορισμοί για τους ανεμβολίαστους θα παραμείνουν ισχύ.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόκειται να απευθύνει έκκληση σε όλους να τηρήσουν ευλαβικά τα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού εν όψει και των Χριστουγέννων.

Τσίπρας: Ως εδώ η κοροϊδία

«Μετά από τόσα διαγγέλματα αυτοθαυμασμού, με πανηγυρικούς για τη νίκη επί της πανδημίας και για το τελευταίο μίλι, αύριο ακόμη μια παράσταση, με 17.000 νεκρούς και το ΕΣΥ διαλυμένο», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στο Twitter, με αφορμή το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να απευθυνθεί με μήνυμά του στους πολίτες.

«Ως εδώ όμως η κοροϊδία», προσθέτει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, προαναγγέλλοντας ότι αμέσως μετά το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη, ο ίδιος θα κάνει δημόσια δήλωση σε όλα τα ΜΜΕ.

Αμέσως μετά, θα κάνω δημόσια δήλωση σε όλα τα ΜΜΕ. — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) November 17, 2021

