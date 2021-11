Life

“Game Of Chefs”: Δοκιμασία στην κουζίνα της μαμάς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 2η δοκιμασία της εβδομάδας έχει ως θέμα το comfort food και οι κατσαρόλες παίρνουν... φωτιά.

Το «Game Of Chefs» ανοίγει την πόρτα του, απόψε στις 21:00, για άλλη μία καυτή μάχη των KITCHEN BATTLES.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου καλωσορίζει τους διαγωνιζόμενους που είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν… τα μαχαίρια τους και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειρο και την κατάκτηση του τίτλου του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και των 50.000 ευρώ!

Απόψε, θα δούμε τη 2η ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ, με θέμα το comfort food ή σε απλά ελληνικά την κουζίνα της μαμάς. Οι παίκτες κάθε ομάδας καλούνται να ετοιμάσουν το ιδανικό πρωινό των παιδικών τους χρόνων.

Οι τρεις σεφ, Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς, και οι ομάδες τους διασταυρώνουν τις… κουτάλες τους σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.

Για την ΓΚΡΙ ΟΜΑΔΑ (ΛΑΝΤΟΣ) μαγειρεύουν οι Φωτεινή Καρακατσάνη, Φραγκίσκος Μπαλαρίνης, Φράνς Χοριέτι και Άντζελα Παπαβασιλείου.

Για τη ΜΠΛΕ ΟΜΑΔΑ (ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ) μαγειρεύουν οι Γιώργος Καπενεκάκης, Άγγελος Σακάι, Διαμαντής Αναστασόπουλος.

Για τη ΧΑΚΙ ΟΜΑΔΑ (ΚΟΝΤΟΒΑΣ) μαγειρεύουν οι Αλέξανδρος Καρακατσάνης, Γιώργος Μπερκάκης και Άλκης Μαρκογιαννάκης.

Η Ντορέττα τους θυμίζει πως δεν ισχύει η ασυλία για τις ομάδες που κερδίζουν και ότι όλοι οι παίκτες θα μαγειρεύουν και στην ατομική δοκιμασία αποχώρησης εκτός από έναν στον οποίο θα δώσει την ασυλία ο ίδιος ο σεφ της ομάδας.

Οι διαγωνιζόμενοι σηκώνουν τα μανίκια τους και οι κατσαρόλες… πιάνουν φωτιά!

Στο τέλος της δοκιμασίας, 10 γευσιγνώστες, οι οποίοι είναι συγγενείς των παικτών, θα δοκιμάσουν τα πιάτα, χωρίς να ξέρουν ποιος το ετοίμασε και σε ποια ομάδα ανήκει το καθένα, θα τα κρίνουν και θα δώσουν την ψήφο τους σε αυτά που θα ξεχωρίσουν.

Η ομάδα που θα κερδίσει τις περισσότερες ψήφους θα είναι η νικήτρια.

Τα πιάτα θα κρίνουν οι: Σακάι Ιλιριάν Σάκο (ΜΠΑΜΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΚΑΪ), Σταθόπουλος Μάριος (ΠΡΩΤΟΣ ΞΑΔΕΡΦΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ), Παναγοπούλου Φανή (ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ), Σταματάκη Αγγελική ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΕΡΚΑΚΗ), Μαρκογιαννάκης Δημήτρης (ΑΔΕΡΦΟΣ ΑΛΚΗ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ), Παπαβασιλείου Καρολίνα (ΑΔΕΡΦΗ ΑΝΤΖΕΛΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ), Καπενεκάκη Ρένια (ΑΔΕΡΦΗ ΚΑΠΕΝΑΚΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟΥ), Βασδέκη Δέσποινα (ΚΟΠΕΛΑ ΦΡΑΝΣ ΧΟΡΙΕΤΙ), Τσιλέπη Κατερίνα (ΜΑΜΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΜΠΑΛΑΡΙΝΗ), Ποτίδης Γιώργος (ΣΥΖΥΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ).

Σύμφωνα με τον Καπενεκάκη τα πρωινά που ετοιμάζουν οι ομάδες που τα τρώνε; Έχουν κάποια σχέση με τα πρωινά που έτρωγαν παιδιά;

Ποια είναι η κυρά Μαρίτσα των ΧΑΚΙ;

Ποιο είναι το ιδανικό πρωινό για τους σεφ;

Τι περιμένει η Φωτεινή Καρακατσάνη από την Άντζελα Παπαβασιλείου; Γιατί αγχώνεται η Άντζελα;

Γιατί ο Γιώργος Καπενεκάκης παραλίγο να βάλει φωτιά στην κουζίνα με την παρασκευή της μαρμελάδας;

Πόσο «βασανίζει» ο Άνταμ Κοντοβάς τον Γιώργο Μπερκάκη;

Γιατί δεν «μπλέκεις» τον Άγγελο Λάντο, σύμφωνα με τους ΜΠΛΕ;

Τι είναι αυτό που συγκίνησε τη Φωτεινή Κατακατσάνη κατά τη διάρκεια της παρασκευής του ψωμιού;

Ποιο είναι το γούρι των ΜΠΛΕ για τον Βασίλη Μουρατίδη;

Πόσο ικανοποιημένοι θα μείνουν, αυτήν τη φορά, οι συγγενείς των παικτών από τα πιάτα;

Θα έχουμε, πάλι ντέρμπι, ή μια ομάδα θα βγει πολύ μπροστά από τις άλλες 2;

Ποιος παίκτης θα πάρει την ΑΣΥΛΙΑ;

«Game Of Chefs»: Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 21:00

#GameOfChefsGR

Facebook

@gameofchefsgreece

Instagram

@gameofchefsgr

Twitter

@gameofchefsgr

Ειδήσεις σήμερα:

Δυστύχημα ΗΣΑΠ: Οι δραματικές εκκλήσεις του εργοδηγού και τα νέα στοιχεία (βίντεο)

Φωτιά στον Πειραιά: αποθήκη τυλίχθηκε στις φλόγες

Επεισόδια στο Πολυτεχνείο “αμαύρωσαν” την επέτειο (εικόνες)

Gallery