“Το Πρωινό” - Χαλκιάς: Είναι ουτοπικό ότι μία Κολυμπήθρα του Σιλωάμ θα καθαρίσει το θέατρο

Σε μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη μίλησε για τα 50 του χρόνια στο θέατρο, το κίνημα #MeToo και τη σχέση του με τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Ο ταλαντούχος και αγπημένος ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή "Το Πρωινό" και έδωσε συνέντευξη στο Γιώργο Λιάγκα και τη Φαίη Σκορδά .

Απαντώντας σε ερώτηση για τις αποκαλύψεις στο χώρο του θεάτρου είπε " Στον τομέα τον επαγγελματικό από ανθρώπους που έχουν τώρα θιγεί - γιατί φυσικά έχουν θίξει- έχω τις καλύτερες αναμνήσεις" συνεχίζοντας " Σχετικά με τις ιδιαίτερες στιγμές τους ξέρεις λίγο- πολύ αλλά δεν ξέρεις πόσο λίγο και πόσο πολύ".

Χαρακτηριστική ήταν και η αναφορά που έκανε για το αν αυτές οι συμπεριφορές συγχέονται " Υπάρχουν πάρα πολλές διττές προσωπικότητες, όλοι έχουμε ένα χαρακτήρα που επιμελώς κρύβουμε".

Για τον αν ξαφνιάστηκε με όλες αυτές τισ αποκαλύψεις που έγιναν μέσω των καταγγελιών στο χώρο του θεάτρου " Δεν πέφτω από τα σύννεφα για τίποτα, ούτε για τον ίδιο μου τον εαυτό".

"Είμαστε όλοι εν δυνάμει φονιάδες".

Αναφερόμενος στο φίλο του Πέτρο Φιλιππίδη και στην προφυλάκισή του έπειτα από τις καταγγελίες για ένα βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού " Αρχικά ένιωσα μεγάλη στεναχώρια, περιμένω ένα αποτέλεσμα".

Ενώ σχετικά με την άσκηση εξουσίας στο χώρο είπε " Δεν βλέπω καμία αλλαγή, η εξουσία θα συνεχίσει να ασκέιται με τον ίδι τρόπο".

"Είναι ουτοπικό ότι μία Κολυμπήθρα του Σιλωάμ θα καθαρίσει το θέατρο".





