Σταϊκούρας – Προϋπολογισμός 2022: Δεν υπάρχει χώρος για πρόσθετες παρεμβάσεις

Τι είπε για το κοινωνικό μέρισμα, τον κατώτατο μισθό, τις ανατιμήσεις στην ενέργεια και τον πληθωρισμό.

Ο προϋπολογισμός, που κατατίθεται την Παρασκευή στη Βουλή, δεν περιλαμβάνει πρόσθετες παρεμβάσεις για οποιονδήποτε κλάδο της οικονομίας, με βάση και τον υπάρχοντα δημοσιονομικό χώρο.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, ενώ ερωτηθείς εάν θα υπάρξει επιπλέον στήριξη για τον κλάδο της εστίασης μετά τα πρόσφατα περιοριστικά μέτρα για τους ανεμβολίαστους, απάντησε ότι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο η εστίαση έχει ενισχυθεί με 2,3 δισ. ευρώ και συνεχίζει να ενισχύεται με τα προγράμματα των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης που θα «τρέχουν» και το 2022.

Σχετικά με την πιθανότητα να διανεμηθεί μέρισμα στις γιορτές των Χριστουγέννων, ο υπουργός είπε ότι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης διαμορφώνονται με βάση την ένταση και την έκταση της ενεργειακής και της υγειονομικής κρίσης και τον περιορισμό των δυσμενών συνεπειών στα νοικοκυριά. Πρόσθεσε ότι αυτή η «δίδυμη κρίση» περιορίζει τις δυνατότητες για άλλες παρεμβάσεις. Ανέφερε, ωστόσο, ότι θα υπάρξει συζήτηση με τον πρωθυπουργό στις αρχές Δεκεμβρίου με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού και εάν δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος θα οδεύσει στις προτεραιότητες το επόμενο δίμηνο.

Ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε παράλληλα, ότι το υπουργείο Οικονομικών θα εισηγηθεί θετικά σε μια δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού το επόμενο έτος.

Για τον νέο προϋπολογισμό, ανέφερε ότι αυτός θα προβλέπει ανάπτυξη στην περιοχή του 7% (εφέτος), συρρίκνωση της ανεργίας και εκτόξευση των επενδύσεων και των εξαγωγών. Ταυτόχρονα, θα περιλαμβάνονται όλες οι μειώσεις φόρων και εισφορών που έχουν νομοθετηθεί.

Ειδικά για τον πληθωρισμό, είπε ότι θα προβλέπεται άνοδος 0,5% εφέτος σε ετήσια βάση και 1% το 2022. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «δεν θα μου έκανε έκπληξη, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο εφέτος να κινηθεί υψηλότερα σε σχέση με τον Οκτώβριο, δεν θα μου έκανε έκπληξη να είναι της τάξης του 4%». Όμως, δήλωσε αισιόδοξος ότι φαίνεται να υπάρξει αποκλιμάκωση από το α' τρίμηνο του 2022 για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και από το β' τρίμηνο για το ενεργειακό κόστος.

Τέλος, απέκλεισε το σενάριο για ένα νέο lockdown και δήλωσε ότι «έχουμε επαρκή ταμειακά διαθέσιμα για να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε κρίση», ακόμη και στην αύξηση του κόστους δανεισμού που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα.

