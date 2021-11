Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ – Ανεργία: Κατέγραψε σημαντική μείωση τον Σεπτέμβριο

Ενθαρρυντικά μηνύματα από το «μέτωπο» της ανεργίας, όπου καταγράφηκε σημαντική μείωση.

Στο 13% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Σεπτέμβριο εφέτος, από 16,5% τον Σεπτέμβριο 2020 και 13,9% τον Αύγουστο 2021. Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 609.501 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 169.335 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2020 (21,7%) και κατά 45.571 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2021 (7%).

Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 16,9% από 20,3% τον Σεπτέμβριο πέρυσι και στους άνδρες σε 9,8% από 13,4%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών η ανεργία διαμορφώθηκε σε 28% από 29,5% τον Σεπτέμβριο 2020 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 12,2% από 15,7%.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.081.787 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 140.839 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2020 (3,6%) και κατά 8.177 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2021 (0,2%).

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.164.361 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 4.147 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2020 (0,1%) και αύξηση κατά 34.792 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2021 (1,1%).

