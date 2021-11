Κόσμος

Πολωνία: Η κρίση στα σύνορα με τη Λευκορωσία μπορεί να διαρκέσει χρόνια

«Οι μετανάστες επιτέθηκαν εκ νέου στα σύνορα μας», δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας της Πολωνίας.

Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας προειδοποίησε πως η κρίση στα σύνορα με τη Λευκορωσία "μπορεί να διαρκέσει μήνες, ακόμη και χρόνια", λέγοντας πως οι μετανάστες "επιτέθηκαν" εκ νέου "στα σύνορα της Πολωνίας".

Οι πολωνικές δυνάμεις ασφαλείας έκαναν την Τρίτη χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού προκειμένου να απωθήσουν μετανάστες που τους πετούσαν πέτρες και προσπαθούσαν να διασχίσουν τα σύνορα, το ανατολικό όριο της ΕΕ.

Χιλιάδες μετανάστες, που προέρχονται κυρίως από τη Μέση Ανατολή, παραμένουν καταυλισμένοι στην πλευρά της Λευκορωσίας, με τη Δύση να κατηγορεί το Μινσκ ότι έχει ενορχηστρώσει την κρίση από το καλοκαίρι, κάτι που η Λευκορωσία διαψεύδει.

"Η κατάσταση στα πολωνολευκορωσικά σύνορα δεν θα επιλυθεί γρήγορα. Πρέπει να προετοιμαστούμε για μήνες, ακόμη και χρόνια", δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Μάριους Μπλάστσακ στην πολωνική δημόσια ραδιοφωνία PR1.

