Eurostat – Πληθωρισμός: Χαμηλότερος στην Ελλάδα από το μέσο ευρωπαϊκό όρο

Η χώρα μας καταγράφει την τρίτη χαμηλότερη επίδοση σε επίπεδο Ε.Ε, με τις ανατιμήσεις στην ενέργεια να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των δεικτών.

Τον τρίτο χαμηλότερο πληθωρισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψε τον μήνα Οκτώβριο η Ελλάδα, βάσει νεότερων στοιχείων από την Eurostat, με την ενέργεια να διαδραματίζει σταθερά κομβικό ρόλο στις ανατιμήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, οι τιμές στην χώρα μας εν συγκρίσει με τον Οκτώβριο του 2020 αυξήθηκαν κατά 2,8%, σαφώς χαμηλότερα από τον κοινοτικό μέσο όρο στην ΕΕ, που ανέρχεται στο +4,4%.

Σημειώνεται, δε, πως σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών ήταν μεγαλύτερος τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Άλλωστε, σημαντικές αυξήσεις κατεγράφησαν στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της Ένωσης. Στη Γερμανία ο πληθωρισμός ανήλθε στο 4,6%, στη Γαλλία και την Ιταλία στο 3,2%, και στην Ισπανία στο 5,4%. «Πρωταθλήτρια» η Λιθουανία, όπου το σχετικό ποσοστό άγγιξε το 8,2%.

Το κόστος της ενέργειας ήταν για έναν ακόμα μήνα ο κυριότερος παράγοντας για τις ανατιμήσεις, καθώς αυξήθηκε κατά 23,7% σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, σε μία ακόμα υπενθύμιση ότι η παγκόσμια ενεργειακή κρίση επηρεάζει ολόκληρη την Ευρώπη. Η αντίστοιχη αύξηση τον Σεπτέμβριο ήταν 17,6%.

