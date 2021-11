Life

Μέγκαν Μάρκλ: Η εύκολη αλλά αποτελεσματική γυμναστική που προτιμά

Πώς επανήλθε στα φυσιολογικά κιλά της μετά από δυο εγκυμοσύνες;

Η Μέγκαν Μάρκλ αγαπά ιδιαίτερα τον υγεινό τρόπο ζωής και τη γυμναστική,γεγονός που αποτυπώνεται στο καλλίγραμο σώμα της.

Η πρώην δούκισσα του Σάσεξ, ύστερα από δυο εγκυμοσύνες έχει επανέλθει στα επιθυμητά κιλά της, ακολουθώντας μια ισορροπημένη διατροφή και φροντίζοντας το σώμα της, χωρίς υπερβολές.

Η ίδια προτιμά κυρίως την ήπια γυμναστική και τάσσεται κατά της πίεσης που ασκείται σε βάρος των γυναικών προκειμένου να χάσουν τα κιλά της εγκυμοσύνης τους.

