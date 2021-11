Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Τουρκία

Ισχυρή σεισμική δόνηση στην Τουρκία. Έγινε αισθητή μέχρι την Κωνσταντινούπολη.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη δυτική Τουρκία, το μεσημέρι της Τετάρτης, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Η δόνηση σημειώθηκε 55 χιλιόμετρα από την πόλη Adapazar?, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 2 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι και την Κωνσταντινούπολη.

