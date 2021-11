Κόσμος

Ελβετία – “Γάμος για όλους”: “Πράσινο φως” για τα ομόφυλα ζευγάρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελβετία είναι μια από τις τελευταίες χώρες στην δυτική Ευρώπη που νομιμοποιεί τον γάμο μεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου.

Τα ζευγάρια του ιδίου φύλου θα μπορούν να παντρεύονται στην Ελβετία από την 1η Ιουλίου του ερχόμενου έτους, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της χώρας, θέτοντας σε ισχύ το αποτέλεσμα ρηξικέλευθου δημοψηφίσματος για το θέμα αυτό που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο.

Οι ψηφοφόροι ενέκριναν την πρωτοβουλία "Γάμος για όλους" με πλειοψηφία σχεδόν δύο τρίτων, καθιστώντας την Ελβετία μια από τις τελευταίες χώρες στην δυτική Ευρώπη που νομιμοποιεί τον γάμο μεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου.

Σε μια διαδικασία δύο σταδίων, ο γάμος των ζευγαριών ιδίου φύλου που έχουν παντρευτεί στο εξωτερικό θα αναγνωριστεί από τις αρχές του Ιανουαρίου. Προηγουμένως, τα ζευγάρια αυτά θεωρείτο ότι είχαν μια καταχωρισμένη σχέση συμβίωσης.

Ο νέος νόμος θα τεθεί σε ισχύ έξι μήνες αργότερα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα επιτραπεί στα ζευγάρια να παντρευτούν ή να μετατρέψουν την καταχωρισμένη σχέση συμβίωσης που έχουν από την 1η Ιουλίου 2022.

Τα έγγραφα για την τέλεση των γάμων θα μπορούν να υποβληθούν πριν από αυτήν την ημερομηνία, προσθέτει η κυβέρνηση στην ανακοίνωσή της. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα επιτραπούν άλλες καταχωρισμένες σχέσεις συμβίωσης.

Οι υπέρμαχοι του "Γάμου για Όλους" αναμένουν ότι μερικές εκατοντάδες άνθρωποι θα επωφεληθούν της τροποποίησης του νόμου το πρώτο έτος της εφαρμογής του.

"Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και που αυτό γίνεται τώρα νόμος", δήλωσε σήμερα η Μαρία φον Κένελ, συμπρόεδρος της εκστρατείας "Γάμος για Όλους".

"Αγωνιζόμασταν για ισότητα στον γάμο για 30 χρόνια και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν μια ιστορική στιγμή", σημείωσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Δυστύχημα ΗΣΑΠ: Οι δραματικές εκκλήσεις του εργοδηγού και τα νέα στοιχεία (βίντεο)

Καστοριά: Θρίλερ με νεκρή στην αυλή σπιτιού (βίντεο)

Πολυτεχνείο: Ένταση με φοιτητές που πέταξαν στεφάνι (βίντεο)