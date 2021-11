Οικονομία

Φυσικό αέριο: νέα “έκρηξη” τιμών

Η απόφαση των γερμανικών Αρχών να «παγώσουν» τη διαδικασίας πιστοποίησης του Nord Stream 2, προκάλεσε νέο άλμα των τιμών του φυσικού αερίου.

Η τιμή του φυσικού αερίου αυξήθηκε και πάλι σήμερα στην Ευρώπη ύστερα από την καθυστέρηση στη διαδικασία έγκρισης βασικού νέου αγωγού από τη Ρωσία που επέτεινε τις ανησυχίες για το εάν η ήπειρος θα έχει επάρκεια αερίου φέτος τον χειμώνα.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικτύων, η γερμανική ρυθμιστική αρχή ενέργειας, ανακοίνωσε χθες την προσωρινή διακοπή της διαδικασίας πιστοποίησης του Nord Stream 2, του αγωγού φυσικού αερίου που συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία, επικαλούμενη νομικό κώλυμα. Η κίνηση αυτή έπληξε τις ελπίδες ότι ο αγωγός θα προσφέρει σημαντικές προμήθειες αερίου τους ερχόμενους μήνες και προκάλεσε τριγμούς στην αγορά ενέργειας.

Η τιμή αερίου του επόμενου μήνα στην Ολλανδία, που θεωρείται δείκτης αναφοράς για την Ευρώπη, κατέγραψε άλμα σχεδόν 8% σήμερα στα 101,30 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), το υψηλότερο επίπεδο από τις 18 Οκτωβρίου.

Η τιμή αερίου για τις αρχές της επόμενης χρονιάς επίσης σημείωσε άνοδο, με την αγορά να μην αναμένει σημαντικές ροές μέσω του Nord Stream 2 πριν από τα τέλη της επικείμενης χειμερινής περιόδου θέρμανσης.

Το ολλανδικό συμβόλαιο για αέριο τον Ιανουάριο σημείωσε άλμα 7,8% στα 101,61 ευρώ ανά MWh σήμερα ενώ το βρετανικό συμβόλαιο χονδρικής για το αέριο για τους τρεις πρώτους μήνες του 2022 σημείωσε αύξηση σχεδόν 12% στα 2,45 λίρες ανά θερμική μονάδα.

