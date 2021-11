Κοινωνία

Πολυτεχνείο: Ογκώδης πορεία για την 48η επέτειο (εικόνες)

Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας συνόδευσε τη σημαία της εξέγερσης στο Πολυτεχνείο και από εκεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

Λίγο μετά τις 17:00 έφτασε στην αμερικάνικη πρεσβεία η κεφαλή της πορείας με τη σημαία της εξέγερσης. Πλήθος κόσμου συμμετείχε στην ειρηνική πορεία που ξεκίνησε από το Πολυτεχνείο στις 15:30.

Με επικεφαλής τους φοιτητές, οι συμμετέχοντες στην πορεία διαλύθηκαν ειρηνικά μετά την ολοκλήρωση της πορείας για την 48η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Οι φοιτητές προηγουμένως ξεδίπλωσαν την σημαία μπροστά στην είσοδο του Πολυτεχνείου από όπου το 1973 εισέβαλε το τανκ και φώναξαν συνθήματα όπως «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», και «Ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία» ».

Το πρωί ομάδες φοιτητών συνεπλάκησαν, προσπαθώντας η μία να απομακρύνει την άλλη από την πύλη του Πολυτεχνείου.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν “αμαύρωσαν” την επέτειο.

Νωρίτερα, ένταση προκλήθηκε όταν ομάδα συγκεντρωμένων δεν επέτρεψε την είσοδο της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής στον προαύλιο χώρο για να καταθέσει στεφάνι.





Στην περιοχή γύρω από το Πολυτεχνείο και το κέντρο της Αθήνας έχουν αναπτυχθεί περίπου 5.500 αστυνομικοί.

