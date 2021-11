Κοινωνία

Πολυτεχνείο - Νίκος Μανιός: Τον χτύπησαν πριν καταθέσει στεφάνι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αντιστασιακός και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δέχτηκε επίθεση κατά τη διάρκεια επεισοδίων έξω από την πύλη του Πολυτεχνείου.

Ελαφρά τραυματίας αποχώρησε από το Πολυτεχνείο αντιστασιακός και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Μανιός.

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην βουλευτής Κυκλάδων, ο οποίος είχε πάρει μέρος στην εξέγερση των φοιτητών το 1973, τραυματίστηκε στο δεξί του χέρι κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν μεταξύ των φοιτητών έξω από τον χώρο του Πολυτεχνείου.

Παρά το γεγονός πως τραυματίστηκε, ο Νίκος Μάνιος κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων του Πολυτεχνείου.

Την είδηση του τραυματισμού του, κοινοποίησε στο Twitter ο Νίκος Παππάς, γράφοντας: «Ο «μάγκας» & επίδοξος πορτιέρης του Πολυτεχνείου να ντρέπεται για αυτή την εικόνα. Ο αγωνιστής Νίκος Μανιός, χτυπημένος από όσους νομίζουν ότι αυτοδίκαια αποφασίζουν ποιος δικαιούται να τιμά το Πολυτεχνείο. Ντροπή. Να πάρουν θέση όλες οι οργανώσεις.Να απομονωθεί πολιτικά η αλητεία».

Ο «μάγκας» & επίδοξος πορτιέρης του Πολυτεχνείου να ντρέπεται για αυτή την εικόνα.Ο αγωνιστής Νίκος Μανιός, χτυπημένος από όσους νομίζουν ότι αυτοδίκαια αποφασίζουν ποιος δικαιούται να τιμά το Πολυτεχνείο.

Ντροπή. Να πάρουν θέση όλες οι οργανώσεις.Να απομονωθεί πολιτικά η αλητεία pic.twitter.com/KntvcvXsZ0 — Νίκος Παππάς (@nikospappas16) November 17, 2021

Ποιος είναι ο Νίκος Μανιός

Ο Νίκος Μανιός γεννήθηκε στην Αθήνα την 17η Απριλίου 1947. Από το 1961 ηταν ταυτόχρονα εργαζόμενος και μαθητής νυχτερινού Γυμνασίου. Μέσα από το κίνημα των μαθητών νυχτερινών Γυμνασίων (ΣΕΜΜΕ) εντάχθηκε στη νεολαία της ΕΔΑ.

Το 1967 πέρασε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Συνελήφθη το 1971 για την δυναμική και ένοπλη δράση με την οργάνωση «Κίνημα 20ης Οκτώβρη» και καταδικάστηκε σε 16ετή φυλάκιση. Μετά το Πολυτεχνείο τον εκτόπισαν στη Γυάρο μέχρι τη μεταπολίτευση.

Μεταξύ 1974 και 1975 ήταν μέλος του προεδρείου του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής Αθηνών (ΣΦΙΑ). Το 1976 αποφοίτησε από την Ιατρική Αθηνών. Το 1981 κατέβηκε υποψήφιος στην Α΄ Αθηνών ως συνεργαζόμενος με το ΚΚΕ Εσωτερικού.

Ειδήσεις σήμερα:

Άνδρας με ρόπαλο σπάει αυτοκίνητα (εικόνες)

Δυστύχημα ΗΣΑΠ: Οι δραματικές εκκλήσεις του εργοδηγού και τα νέα στοιχεία (βίντεο)

ATP Finals – Τσιτσιπάς: Αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού