Κολοσσαίο: Η μπύρα με... θέα κόστισε ακριβά σε δυο τουρίστες!

Δύο Αμερικανοί τουρίστες μπήκαν νύκτα στο Κολοσσαίο για να απολαύσουν την μπύρα τους. Έγιναν αντιληπτοί και πλήρωσαν βαρύ πρόστιμο.



Δεν ήθελαν παρά να πιουν την μπύρα τους με θέα! Γι΄αυτό, οι δύο αμερικανοί τουρίστες μπήκαν την νύκτα στο Κολοσσαίο στη Ρώμη. Η αστυνομία επέβαλε πρόστιμο 800 ευρώ στον καθένα.

Οι δύο τουρίστες, 24 και 25 ετών, σκαρφάλωσαν τους τοίχους του ρωμαϊκού αμφιθεάτρου τα ξημερώματα και έγιναν αντιληπτοί από περαστικό, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία.

Πριν από την πανδημία, 25.000 τουρίστες συνωστίζονταν καθημερινά στο Φλάβειο Αμφιθέατρο, ηλικίας σχεδόν 2.000 ετών που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.

