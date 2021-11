Τεχνολογία - Επιστήμη

TASS: ανοίγει γραφείο ανταποκριτή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Το πρώτο Μέσο Ενημέρωσης που θα έχει ανταποκριτή στο διάστημα γίνεται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων.

Το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, πρώτο από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ανοίγει μόνιμο γραφείο ανταποκριτή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), με πρώτο ανταποκριτή τον κοσμοναύτη της Roskosmos Αλεξάντρ Μισούρκιν, ο οποίος έχει τιμηθεί και ως ήρωας της Ρωσίας

Ο Μισούρκιν θα περιγράφει στις ανταποκρίσεις του από το Διάστημα τη ζωή και τις δραστηριότητες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τις οποίες θα μπορεί κανείς να διαβάζει στα ενημερωτικά μέσα που διαθέτει το πρακτορείο, ενώ φωτογραφίες και βίντεο από τον σταθμό θα μπορεί να βλέπει στις επίσημες σελίδες και στις σελίδες που διαθέτει το πρακτορείο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο γενικός διευθυντής του TASS Σεργκέι Μιχαήλοφ και ο επικεφαλής της Roskosmos Ντμίτρι Ρογκόζιν.

«Μέχρι τώρα περιοριζόμασταν στον πλανήτη μας: το TASS βρίσκεται σε όλες τις περιοχές της Ρωσίας και σε περισσότερες από 60 χώρες και ο αριθμός των ανταποκριτών στα προσεχή χρόνια θα αυξηθεί. Σκεφθήκαμε ότι τώρα αντικείμενο της επεκτατικής μας πολιτικής στον τομέα της ενημέρωσης μπορεί να γίνει το Διάστημα και χαίρομαι πολύ που η συνεργασία μας με την Roskosmos προχώρησε τόσο γρήγορα και αρμονικά» δήλωσε ο Μιχαήλοφ προσθέτοντας: «Για μας είναι μεγάλη τιμή να θεωρούμε του Ρώσους κοσμοναύτες συναδέλφους μας, περιμένουμε με ανυπομονησία ειδήσεις και εντυπωσιακές εικόνες από το Διάστημα»

Από την πλευρά του ο Ρογκόζιν εξέφρασε την πεποίθηση ότι με αυτή την συνεργασία περισσότερος κόσμος θα ενημερώνεται για δραστηριότητα των Ρώσων κοσμοναυτών στον Διάστημα. «Οι αναγνώστες του πρακτορείου θα μπορούν να ενημερώνονται για το έργο των κοσμοναυτών, για τα επιστημονικά πειράματα που γίνονται στον ISS και για τις ιδιαιτερότητες των διαστημικών πτήσεων σε τροχιά. Και για όλα αυτά θα γράφουν οι κοσμοναύτες της Roskosmos», δήλωσε ο Ρογκόζιν .

Ο κοσμοναύτης Μισούρκιν, που θα είναι ο ανταποκριτής του TASS στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, δέχθηκε την πρόταση με μεγάλο ενθουσιασμό , δήλωσε ο Όλεγκ Κονονένκο, αναπληρωτής διευθυντής του κέντρου εκπαίδευσης κοσμοναυτών Γιούρι Γκαγκάριν.

Ο κοσμοναύτης -ανταποκριτής θα αναχωρήσει για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στις 8 Δεκεμβρίου με το διαστημόπλοιο Soyouz MC-20, μαζί με τον Ιάπωνα δισεκατομμυριούχο Γιουσάκου Μαεζάβα και τον επιχειρηματικό του σύμβουλο Γιόζο Χιράνο. Η ταυτότητα του ανταποκριτή του TASS θα δοθεί στο Μισούρκιν πριν την εκτόξευση του διαστημοπλοίου από το αεροδρόμιο Μπαϊκονούρ.

Αυτή την στιγμή στο πρακτορείο TASS απασχολούνται 2.000 δημοσιογράφοι οι οποίοι δίνουν ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Διαθέτει 63 γραφεία ανταποκριτών σε 60 χώρες Καθημερινά το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο παράγει 2.000 ειδήσεις και 600-800 φωτογραφίες και βίντεo.

