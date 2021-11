Υγεία - Περιβάλλον

Ανεμβολίαστος γιατρός παίρνει αναρρωτικές άδειες για να λαμβάνει το μισθό του

Ανεμβολίαστοι γιατροί βρίσκουν τρόπους προκειμένου να παρακάμψουν την αναστολή εργασίας και να λαμβάνουν τον μισθό τους.

Την ώρα που που το τέταρτο κύμα της πανδημίας χτυπά ανελέητα τη χώρα μας με τα νοσοκομεία να δοκιμάζονται σοκάρουν οι αποκαλύψεις για περιστατικά ανεμβολίαστων ιατρών οι οποίοι εφευρίσκουν τρόπους προκειμένου να παρακάμψουν την αναστολή εργασίας και να λαμβάνουν τον μισθό τους.

Το Σωματείο Ειδικευόμενων Ιατρών Αχαϊας παρενέβη με καταγγελία στον Άρειο Πάγο -αναφορά που κοινοποιήθηκε προς την Εισαγγελία- ζητώντας να διερευνηθεί η υπόθεση διευθυντή σε Κλινική μεγάλου νοσοκομείου της Πάτρας.

Πρόκειται συγκεκριμένα για γιατρό του Γενικού Νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας» ο οποίος εδώ και 2,5 μήνες απουσιάζει από το πόστο του. Το Σωματείο σύμφωνα με το ρεπορτάζ ζητά, μετά από την πρόσφατη, 3η κατά σειρά, αναρρωτική άδεια, που έλαβε ο διευθυντής της Κλινικής, έρευνα της Εισαγγελίας επιθυμώντας, όπως αναφέρεται στην παρέμβασή του «να διερευνήσετε εάν οι συνεχείς αναρρωτικές άδειες , του… έχουν πραγματική βάση ή είναι πρόσκομμα για μην τεθεί σε καθεστώς αναστολής εργασίας».

Σύμφωνα με την καταγγελία που κατατέθηκε προς την Εισαγγελία του Α.Π. ο συγκεκριμένος γιατρός έλαβε αναρρωτική άδεια λίγο πριν από την 1/9/2021, πριν τεθεί υποχρεωτικά σε αναστολή εργασίας. Έκτοτε, όπως καταγγέλλεται ότι «ο… λαμβάνει συνεχώς αναρρωτικές άδειες και το καθεστώς αναστολής εργασίας δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση του».

Στην περιφέρεια της Αχαΐας πάνω από 350 υγειονομικοί που αρνούνται να εμβολιαστούν βρίσκονται σε αναστολή. Σύμφωνα με την Ε.Ι.Ν.Α., σήμερα τα κενά και οι ελλείψεις ιατρών, με τις κενές οργανικές θέσεις ειδικών και ειδικευόμενων, στα νοσοκομεία της Αχαϊας, να φτάνουν τα 341.

