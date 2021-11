Πολιτική

Φώφη Γεννηματά: Η συγκινητική ανάρτηση του συζύγου της για τα γενέθλιά της

Η ανάρτηση του Ανδρέα Τσούνη με στίχους από το "Μονόγραμμα" του Οδυσσέα Ελύτη.



Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε στο facebook ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά, Ανδρέας Τσούνης, με αφορμή τα γενέθλιά της.

Πιο συγκεκριμένα ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά, η οποία σήμερα θα έκλεινε 57 χρόνια ζωής, ανέβασε ένα βίντεο με φωτογραφίες και λόγια της πολιτικού και το συνόδευσε με τους στίχους από το «Μονόγραμμα» του Οδυσσέα Ελύτη, γράφοντας στο τέλος: «Σήμερα θα έκλεινες τα 57».

Η ανάρτηση του Ανδρέα Τσούνη για τα γενέθλια της Φώφης Γεννηματά

“Θά πενθώ πάντα μ’ ακούς; γιά σένα,

μόνος, στόν Παράδεισο

Θά γυρίσει αλλού τίς χαρακιές

Τής παλάμης, η Μοίρα, σάν κλειδούχος

Μια στιγμή θά συγκατατεθεί ο Καιρός

Πώς αλλιώς, αφού αγαπιούνται οι άνθρωποι

Θά παραστήσει ο ουρανός τα σωθικά μας

Καί θά χτυπήσει τόν κόσμο η αθωότητα

Μέ το δριμύ του μαύρου του θανάτου.

Στόν Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί

Απαράλλαχτο εσύ κι ένα σπίτι στή θάλασσα

Μέ κρεβάτι μεγάλο καί πόρτα μικρή

Έχω ρίξει μες στ’ άπατα μιαν ηχώ

Νά κοιτάζομαι κάθε πρωί που ξυπνώ

Να σε βλέπω μισή να περπατάς στο νερό

και μισή να σε κλαίω μες στον παράδεισο.”

Σήμερα θα έκλεινες τα 57.

