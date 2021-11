Κοινωνία

Βίαζε την 8χρονη εγγονή του για δύο χρόνια

Στη φυλακή ο παππούς που κακοποιούσε σεξουαλική το κοριτσάκι. Η ποινή που του επιβλήθηκε.

Κάθειρξη 12 ετών επέβαλε χθες το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας, οδηγώντας έτσι στη φυλακή έναν Βολιώτη που κρίθηκε ένοχος (κατά πλειοψηφία) για βιασμό κατ’ εξακολούθηση και αποπλάνηση παιδιού, που δεν ήταν άλλο από την 8χρονη εγγονή του.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, που τον θέλουν για δύο χρόνια (σ.σ. σύμφωνα με το κατηγορητήριο από τα μέσα του 2014 έως τον Σεπτέμβριο του 2016) να βίαζε κατ’ εξακολούθηση την εγγονή του (από 8 έως 10 ετών), όπως κατ’ επανάληψη ενεργούσε επίσης γενετήσιες πράξεις σε βάρος του μικρού κοριτσιού.

Ο παππούς έπαιρνε τα μεσημέρια την εγγονή του από το σχολείο. «Συγκλονιστήκαμε», είπε ο πατέρας του κοριτσιού, αδυνατώντας να πιστέψει πως βιαστής του κοριτσιού ήταν ο δικός του πατέρας και παππούς.

Μια δίκη που αποκάλυψε ένα οικογενειακό δράμα, καθώς ο γιος του και πατέρας του ανήλικου κοριτσιού έφθασε να κατηγορεί τον πατέρα του για τα όσα έπραξε στην κόρη του όπως και την μητέρα του που «ακόμη μας δυσφημεί», όπως ειπώθηκε .

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας έκρινε τελικά ένοχο κατά πλειοψηφία (σ.σ. μειοψήφησε ένας ένορκος) τον 70χρονο και για τις δύο κατηγορίες, ενώ μετά την αναγνώριση ελαφρυντικού του επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 12 ετών, με τον κατηγορούμενο να επιστρέφει στην φυλακή.

Υπενθυμίζεται πως ο 70χρονος πρωτόδικα, τον Δεκέμβριο του 2017 από το ΜΟΔ Καρδίτσας είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 18 ετών.

