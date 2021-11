Life

Τζέισον Στέιθαμ: Το “Greek καμάκι” που έγινε viral (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκαρδιστικό βίντεο με φαν του ηθοποιού ανέβηκε στο Tik Tok και έγινε viral. Ποια ήταν η αντίδραση του Τζέισον Στέιθαμ.





Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Τζέισον Στέιθαμ όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της ταινίας “Αναλώσιμοι 4“. Μία φανατική θαυμάστρια του σταρ τον εντόπισε και δεν έχασε την ευκαιρία να του εξομολογηθεί τον έρωτά της με το βίντεο να είναι απολαυστικό.

Συγκεκριμένα, σε ένα διάλειμμα των γυρισμάτων, η φανατική θαυμάστρια του πρωταγωνιστή της ταινίας εντόπισε τον 54χρονο σταρ και άρχισε να του φωνάζει: «Πραγματικά, θέλω να πεθάνω, να πέσω κάτω, down, down… I love you».

Αν και μάλλον ελάχιστα καταλάβαινε ο ηθοποιός, στο βίντεο που έγινε viral φαίνεται να χαμογελάει και να τη χαιρετά από μακριά.

“Greek Καμάκι στον Τζέισον Στέιθαμ” γράφει το βίντεο που ανέβηκε στο Tik Tok

Ειδήσεις σήμερα:

Πολυτεχνείο - Νίκος Μανιός: Τον χτύπησαν πριν καταθέσει στεφάνι (εικόνες)

“She’s gone” – Ελένη Τοπαλούδη: τα ρούχα της σε έκθεση για τη γυναικτονία

Άνδρας με ρόπαλο σπάει αυτοκίνητα (εικόνες)