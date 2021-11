Παράξενα

Ρόδος - Τροχαίο: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου (εικόνες)

Τρομακτικό ατύχημα στη Ρόδο με εγκλωβισμό οδηγού.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη στην περιοχή "Κρητικά", όταν, οδηγός με κατεύθυνση απο Ιξια προς Ρόδο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα την πρόσκουση σε τοιχίο και το ντελαπάρισμα του αυτοκινήτου του.

Με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, αλλά και περίοικων ο οδηγός απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες

Πηγή: rodiaki.gr

