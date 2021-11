Πολιτισμός

Eurovision 2022 - ΕΡΤ: οι 5 καλλιτέχνες που προκρίθηκαν

Από τις 40 προτάσεις, η Επιτροπή Αξιολόγησης επέλεξε τα 5 τραγούδια, ένα απο τα οποία θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 66ο Διαγωνισμό της Eurovision.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης:

"Η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΡΤ, αφού άκουσε τα 40 υποψήφια τραγούδια που κατατέθηκαν ως προτάσεις για να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στον 66ο Διαγωνισμό της Eurovision, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στο Τορίνο, επέλεξε τα πέντε που προκρίνονται στην επόμενη φάση της διαδικασίας.

Οι καλλιτέχνες που έχουν επιλεγεί, με αλφαβητική σειρά, είναι οι Amanda Georgiadi, good job nicky, Joanna Drigo, Ilias Kozas, Lou is.

Από την επόμενη εβδομάδα, τα μέλη της επιτροπής θα προγραμματίσουν διαδοχικές συναντήσεις με τους καλλιτέχνες και την ομάδα τους, προκειμένου να παρουσιάσουν αναλυτικότερα τις προτάσεις τους.

Η τελική επιλογή θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες από επιτροπή της ΕΡΤ".

