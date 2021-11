Πολιτική

Πολυτεχνείο: Οι πολιτικοί στην πορεία για την επέτειο (εικόνες)

Στην πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου βρέθηκαν πολιτικοί αρχηγοί και βουλευτές.





«Τιμούμε και φέτος την εξέγερση του Νοέμβρη, τους διαχρονικούς αγώνες της νέας γενιάς για δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και προκοπή στον τόπο μας», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας σε δήλωση που έκανε σήμερα, κατά τη συμμετοχή του στην πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου, ως επικεφαλής του μπλοκ του κόμματος.

«Σήμερα, 48 χρόνια μετά, οι αγώνες αυτοί παραμένουν επίκαιροι, όταν μια συντηρητική, ακραία συντηρητική πολιτική, στοχεύει για άλλη μια φορά την νέα γενιά», σημείωσε ο Αλ. Τσίπρας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «της στερεί δικαιώματα, της βάζει φραγμούς στη γνώση και στη μόρφωση, δημιουργεί συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα και τους στερεί και τα δημοκρατικά τους δικαιώματα σε ένα πλαίσιο αυταρχισμού».

«Οι αγώνες της νεολαίας όμως θα είναι και πάλι η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Για μια ακόμη φορά στους αγώνες της νεολαίας εναποθέτουμε την ελπίδα», πρόσθεσε ο Αλ. Τσίπρας και κατέληξε: «Σε μια εποχή θλίψης, σε μια εποχή ανασφάλειας και αβεβαιότητας οι αγώνες της νεολαίας μπορούν να δείξουν ξανά το δρόμο».

Στην πορεία για το Πολυτεχνείο έδωσαν το παρόν τόσο ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, αλλά και η Αλέκα Παπαρήγα.

Σε δήλωσή του ο Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε ότι «τα μηνύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου είναι επίκαιρα και σήμερα, ακριβώς γιατί τόσο η αστική δικτατορία που υπήρχε το ’73, όσο και η αστική δημοκρατία που την αντικατέστησε μετά το ’74, υπηρετούν και εκφράζουν τα συμφέροντα του μονοπωλιακού κεφαλαίου και των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, επιβεβαιώνουν ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό».

Στην πορεία συμμετείχε και ο επικεφαλής του ΜέΡΑ 25 Γιάνης Βαρουφάκης επικεφαλής αντιπροσωπεία του κόμματος. Ανάμεσα τους ήταν η Σοφία Σακοράφα και ο Κλέων Γρηγοριάδης.

Ωστόσο, στην πορεία για το Πολυτεχνείο συμμετείχαν πολλοί πολιτικοί. Μεταξύ αυτών και ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Μιχάλης Κατρίνης.

Στην πορεία συμμετείχε και ο αντιστασιακός και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Μανιός, ο οποίος το πρωί δέχθηκε επίθεση από αγνώστους, λίγο πριν καταθέσει στεφάνι στο Πολυτεχνείο.

