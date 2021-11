Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πατήρ Βησσαρίων: οι ήρωες - γιατροί με έσωσαν (βίντεο)

Συγκλονίζει η περιγραφή του ιερωμένου για την μάχη που έδωσε για την ζωή του, λίγους μήνες μετά τον χαμό της ανήλικης κόρης του, μετά από επέμβαση.

Ακόμη μια σκληρή δοκιμασία για την οικογένεια του πατρός Βησσαρίωνα Καντούνη από τη Θεσσαλονίκη, καθώς λίγο καιρό μετά από τον θάνατο της 14χρονης κόρης του, ύστερα από επέμβαση γαστρικού δακτυλίου, ο ιερέας διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.

Ο πατήρ Βησσαρίων μίλησε για την μεγάλη περιπέτεια που πέρασε, στον τηλεοπτικό σταθμό TV100, λέγοντας πως «η μικρή μας κόρη, η Μαρκέλλα, έφερε τον ιό στο σπίτι. Ήμασταν πλήρως εμβολιασμένοι κι εγώ και η γυναίκα μου, αλλά ανήκω στην ομάδα εκείνη των ασθενών που δυστυχώς νοσούν παρότι είναι εμβολιασμένοι. Βρέθηκα στις 10 Οκτωβρίου να διασωληνωθώ στο Παπαγεωργίου. Οι ήρωες γιατροί και νοσηλευτές έσωσαν τη ζωή μου, με τη βοήθεια της Παναγίας».

Όπως ανέφερε, ο φόβος αποτελούσε το κυρίαρχο συναίσθημα στη διάρκεια της περιπέτειάς του, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Εγώ έκανα την δεύτερη δόση στις 25 Ιουνίου, τρεις μέρες μετά την κηδεία της Γωγώς. Θέλω να πιστεύω - δεν ξέρω αν συμβαίνει - ότι η στεναχώρια αυτή δεν με βοήθησε να αναπτύξω αντισώματα. Είχα χαμηλό κορεσμό και πυρετό. Αυτό προκάλεσε ένα πανικό. Τώρα είμαι σπίτι. Την πρώτη μέρα δεν μπορούσα να κουνήσω τίποτα. Με τη βοήθεια του φυσιοθεραπευτή μου περπατάω με το πι και σήμερα έκανα μερικά βήματα χωρίς πι. Δεν έχω πλέον κορονοϊό, είμαι χωρίς οξυγόνο, απολαμβάνω τη φροντίδα της συζύγου μου».

Ο πατήρ Βησσαρίων έστειλε και ένα μήνυμα προς τους πιστούς, αλλά και στους κληρικούς που αντιτίθενται στον εμβολιασμό ενάντια στον κορονοϊό και ασκούν κριτική προς την ηγεσία της Εκκλησίας για τη στάση της, λέγοντας: «Καλά κάνει η ηγεσία. Η εκκλησία θέλει να σώσει τον άνθρωπο. Ένας άνθρωπος για να αγωνιστεί πρέπει να είναι ζωντανός. Αν αφήσουμε τους πιστούς στο έλεος του κορονοϊού, δεν θα μείνει κανένας. Η εκκλησία καλά κάνει και στηρίζει τον άνθρωπο ψυχοσωματικά. Οι γιατροί είπαν μάσκες, αποστάσεις, εμβόλια. Ποιος είμαι εγώ που θα πω το αντίθετο; Έχω πτυχίο ιατρικής; Ένας απλός Θεολόγος είμαι».

