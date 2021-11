Απεργία στα ΜΜΜ: Χωρίς δακτύλιο την Πέμπτη η Αθήνα

Κοινωνία

Δεν θα ισχύσει την Πέμπτη ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας. Η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ.



Δεν θα ισχύσει την, Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της 24ωρης απεργίας των εργαζομένων στις σταθερές συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ), καθώς και της στάσης εργασίας των εργαζομένων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α).

Η ΓΑΔΑ παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων για την αποφυγή πρόκλησης περαιτέρω κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Το μετρό, ο Ηλεκτρικός και το τραμ θα είναι ακινητοποιημένα όλο το 24ώρο, ενώ οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κάνουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

