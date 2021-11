Κοινωνία

Γυναικοκτονία στα Τρίκαλα: αμετανόητος ο δράστης για τις 60 μαχαιριές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ψυχρός και αμετανόητος εμφανίστηκε στο δικαστήριο ο άνδρας που σκότωσε με 60 μαχαιριές την γυναίκα του.

Της Χρύσας Φώσκολου

Τρία χρόνια μετά από το άγριο φονικό στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων, με θύμα την 45χρονη Βαΐα Γκανιά και δράστη τον ίδιο τον σύζυγό της, οι δύο κόρες της, οι γονείς και η αδερφή της βρέθηκαν την Τετάρτη στο Εφετείο Λάρισας, για τη δίκη σε δεύτερο βαθμό.

Ο καθ’ ομολογίαν του δράστης, παρουσιάστηκε ψυχρός και αμετανόητος, όπως λέει στον ΑΝΤ1 η δικηγόρος της οικογένειας της άτυχης γυναίκας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «δεν γύρισε να κοιτάξει κανέναν, δεν ζήτησε κανένα συγνώμη ούτε από τη μητέρα της Βαΐας.

Η πλευρά του κατηγορουμένου ζήτησε αναβολή και έτσι δόθηκε ορίστηκε νέα δικάσιμος στις 21 Ιουνίου 2022.

Η άτυχη γυναίκα, επί χρόνια θύμα κακοποίησης, δολοφονήθηκε με απίστευτη βιαιότητα από τον σύζυγό της, με 60 μαχαιριές, στο κρεβάτι της, την ώρα που κοιμόταν. Φέρεται μάλιστα ο δράστης, μετά από το έγκλημα, να είπε στους αστυνομικούς ό,τι «θόλωσε».

Η συζυγοκτονία, που συγκλόνισε τότε όλη την Ελλάδα, αποτέλεσε την απαρχή ενός κύκλου αίματος με θύματα γυναίκες και δράστες τους συζύγους ή τους συντρόφους τους. Η 45χρονη πάλευε για χρόνια να σωθεί από τα συνεχή βίαια ξεσπάσματα του συζύγου της, την λεκτική και σωματική κακοποίηση, όπως αναφέρεται.

Μάρτυρας στο φρικιαστικό έγκλημα ήταν ο 4χρονος τότε γιος της, ο οποίος βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο.

Όπως αναφέρει η δικηγόρος Ανθούλα Ανάσογλου, «το λέει ακόμα ο γιος, “εγώ άκουσα να φωνάζει η μαμά και είδα ένα ποδαράκι να κουνιέται” και το παιδί έφυγε με αίματα στα χέρια του. Ποια δικαιοσύνη μπορεί να καλύψει τον πόνο αυτού του παιδιού;».

Σημειώνεται πως στην Ελλάδα, μέσα σε 10 μήνες έχουν καταγραφεί 13 δολοφονίες με θύματα γυναίκες.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Λεβέντης: Εξιτήριο από την ΜΕΘ

Χρήστος Χρονόπουλος: Στο εδώλιο ξανά οι αστυνομικοί για τον άγριο ξυλοδαρμό του

Φώφη Γεννηματά: Η συγκινητική ανάρτηση του συζύγου της για τα γενέθλιά της