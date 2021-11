Πολιτισμός

“Αναλώσιμοι 4”: Πρωταγωνιστής στην πορεία για το Πολυτεχνείο (βίντεο)

Ο ηθοποιός ανέβασε και αρκετά βίντεο από την πορεία για την 48η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Ένας πρωταγωνιστής από την ταινία “Αναλώσιμοι 4” βρέθηκε την Τετάρτη, στην πορεία για το Πολυτεχνείο, στην Θεσσαλονίκη.

Ο Ίκο Ουβάις είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της ταινίας “The Expendables 4”, της οποίας τα γυρίσματα γίνονται στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα το απόγευμα ο Ίκο Ουβάις βρέθηκε στην πορεία στην Θεσσαλονίκη, για την 48η επέτειο από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου .





Μάλιστα, απαθανάτισε μέσω story στον λογαριασμό του στο Instagram την πορεία των διαδηλωτών για το Πολυτεχνείο.

Σε άλλο απο τα βίντεο, έχει "ανεβάσει" και τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν παραταγμένες.

