Πολυτεχνείο – Θεοδωρικάκος: Ευχαριστώ για την ηρεμία στις πορείες

Το μήνυμα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη μετά την ολοκλήρωση των πορειών για την 48η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτης Θεοδωρικάκος προέβη στην ακόλουθη δήλωση μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου:

«Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της 17 Νοεμβρίου 1973 σε όλη τη χώρα ,με επίκεντρο την Αθήνα ολοκληρώθηκαν ειρηνικά και με απόλυτη ηρεμία. Θέλω να ευχαριστήσω γι αυτό όλους τους πολίτες, τους συμμετέχοντες στην πορεία και ασφαλώς τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας που συνέβαλαν με τον επαγγελματισμό τους στην τήρηση της τάξης».





