Πολυτεχνείο - Εξάρχεια: ένταση και επεισόδια (εικόνες)

Πετροπόλεμος προς διμοιρίες των ΜΑΤ και φωτιές σε κάδους, «έφοδος» των αστυνομικών προς την πλατεία Εξαρχείων και προσαγωγές, μετά το τέλος της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Εστίες έντασης δημιουργήθηκαν στα Εξάρχεια αμέσως μετά από το τέλος της ογκώδους, ειρηνικής πορείας για το Πολυτεχνείο.

Ομάδες αγνώστων έριξαν πέτρες και αντικείμενα προς τους αστυνομικούς, ενώ έβαλαν και φωτιές σε κάδους.

Οι αστυνομικοί έκαναν «έφοδο» προς τους κουκουλοφόρους, φθάνοντας μέχρι τις παρυφές της Πλατείας Εξαρχείων και προχωρώντας σε προσαγωγές τουλάχιστον δύο ατόμων, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν επί της οδού Στουρνάρη και στους πέριξ δρόμους, ενώ η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην Πατησίων διεξάγεται κανονικά.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος σε δήλωση του, μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου αναφέρει «Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της 17 Νοεμβρίου 1973 σε όλη τη χώρα ,με επίκεντρο την Αθήνα ολοκληρώθηκαν ειρηνικά και με απόλυτη ηρεμία. Θέλω να ευχαριστήσω γι αυτό όλους τους πολίτες, τους συμμετέχοντες στην πορεία και ασφαλώς τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας που συνέβαλαν με τον επαγγελματισμό τους στην τήρηση της τάξης».

Επεισόδια, μετά από το τέλος της πορείας, εκτυλίχθηκαν και στην Θεσσαλονίκη, στους χώρους του Αριστοτελειου Πανεπιστημίου.

Ένταση με μολοτοφ και πετροπόλεμο υπήρξε και στην Πάτρα, στο κέντρο της πόλης.

