Αθλητικά

EuroCup - Προμηθέας: Πρώτο “διπλό” για τους Αχαιούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Αχαιοί πέρασαν νικηφόρα από την έδρα της Ουλμ, πανηγυρίζοντας το πρώτο εφετινό ευρωπαϊκό «διπλό».



«Δύο στα δύο» για τον Προμηθέα του Ηλία Ζούρου στον Β' όμιλο του EuroCup. Οι Αχαιοί πέρασαν νικηφόρα με 71-65 από την έδρα της Ουλμ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της διοργάνωσης, πανηγυρίζοντας το πρώτο εφετινό ευρωπαϊκό «διπλό» και βελτιώνοντας σε 2-3 το ρεκόρ τους, έπιασαν τους Γερμανούς.

Μετά το αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο, η λήξη του οποίου τον βρήκε στο -5 (20-15), ο Προμηθέας άρχισε να βρίσκει τα αμυντικά του... πατήματα και με τους Ρογκαβόπουλο, Γκίκα να δίνουν λύσεις στην επίθεση κατάφερε να μαζέψει τη διαφορά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (32-31). Βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση μέσα από την καλά οργανωμένη άμυνά τους, οι Αχαιοί έτρεξαν επιμέρους σκορ 4-12 μέχρι το 25΄, ξεφεύγοντας για πρώτη φορά με +7 (36-43), ενώ διατηρώντας την ψυχραιμία τους έκλεισαν την τρίτη περίοδο στο +8 (46-54).

Με την άμυνα της ελληνικής ομάδας να αποδίδει τα μέγιστα, ο Προμηθέας αισθάνθηκε μεγαλύτερη ασφάλεια, εξασφάλισε στο 35΄ ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 11 πόντων (55-66) και δεν απειλήθηκε μέχρι το τελικό 65-71.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Κέντρικ Ρέι με 14 πόντους, ενώ από τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Τόμας Κλάπαϊζ με 22.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 32-31, 46-54, 65-71

Οι συνθέσεις:

ΟΥΛΜ (Λάκοβιτς): Κριστόν 20, Φελίτσιο 4, Γκούντερ, Ρατάι, Μπρέτζελ, Χέρκενχοφ 2, Κλάπαϊζ 22 (5), Γιάλοου 4, Ζούγκις 11 (3).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ζούρος): Ρέι 14 (2), Σβαρτζ, Γκραντ 10, Γκάντι 3, Χαντ 4, Αγραβάνης 9, Γκίκας 8 (2), Ρογκαβόπουλος 9 (1), Μάιλς 11 (3), Γιαννόπουλος 3 (1).

Ειδήσεις σήμερα:

FIBA Europe Cup: Ιωνικός και Περιστέρι αποχαιρέτησαν την διοργάνωση

Γυναικοκτονία στα Τρίκαλα: αμετανόητος ο δράστης για τις 60 μαχαιριές (βίντεο)

Κορονοϊός - Λεβέντης: Εξιτήριο από την ΜΕΘ