Life

Άλεκ Μπάλντουιν - Χάτσινς: “Δεν είχε πυροβολισμό το σενάριο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανατροπή για τον θάνατο της άτυχης διευθύντριας φωτογραφίας. Τι αναφέρεται σε αγωγή που κατατέθηκε, σχετικά με το σενάριο της ταινίας “Rust”

Ένα μέλος του κινηματογραφικού συνεργείου που εργαζόταν για την ταινία "Rust" τόνισε σε μια αγωγή ότι το σενάριο δεν ανέφερε πουθενά εκπυρσοκρότηση όπλου κατά τη διάρκεια μιας σκηνής πρόβας με τον Άλεκ Μπάλντουιν, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Στις 21 Οκτωβρίου στην πρόβα μιας σκηνής αυτής της ταινίας γουέστερν στο Νέο Μεξικό, η διευθύντρια φωτογραφίας Χάλινα Χάτσινς τραυματίστηκε θανάσιμα όταν ο Μπάλντουιν πυροβόλησε με ένα όπλο που του το έδωσαν με τη διαβεβαίωση ότι ήταν «νεκρό» –δηλαδή ασφαλές. Εντούτοις το όπλο περιείχε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους μια αληθινή σφαίρα.

Η μήνυση κατατέθηκε σήμερα σε δικαστήριο του Λος Άντζελες από τη Μέιμι Μίτσελ, η οποία ήταν η υπεύθυνη σεναρίου στην ταινία. Στην αγωγή κατονομάζεται ο Μπάλντουιν και οι παραγωγοί της ταινίας. Στην μήνυσή της η Μίτσελ καταγγέλλει βιαιοπραγία, σκόπιμη πρόκληση ψυχικής οδύνης και εσκεμμένη πρόκληση βλάβης, ανέφερε σήμερα το Hollywood Reporter, επικαλούμενο ένα αντίγραφο των δικαστικών εγγράφων που έλαβε στην κατοχή του. Η Μίτσελ και η δικηγόρος της, Γκλόρια Όλρεντ, αναμένεται να δώσουν συνέντευξη Τύπου στο Λος Άντζελες αργότερα σήμερα.

Η μήνυση είναι η δεύτερη που υποβάλλεται για το φονικό συμβάν. Οι αρχές της Σάντα Φε εξακολουθούν να ερευνούν την υπόθεση και δεν έχει απαγγελθεί καμία ποινική δίωξη.

Στην αγωγή υπογραμμίζεται ότι το σενάριο προέβλεπε για τη σκηνή τρεις κοντινές κινηματογραφικές λήψεις - μια από την μεριά της ματιάς του Μπάλντουιν, μια άλλη σε μια κηλίδα αίματος και μια τρίτη στο σώμα του ηθοποιού «καθώς αυτός έφτανε το χέρι του στη θήκη και έβγαλε το όπλο. Δεν υπήρχε καμία αναφορά στο σενάριο σχετικά με το όπλο που εκπυρσοκρότησε από τον κατηγορούμενο Μπάλντουιν ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο», αναφέρει η αγωγή.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Άνδρας σκότωσε όλη την οικογένεια του

Γυναικοκτονία στα Τρίκαλα: αμετανόητος ο δράστης για τις 60 μαχαιριές (βίντεο)

Βίαζε την 8χρονη εγγονή του για δύο χρόνια