Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαγική εμφάνιση κόντρα στους Λέικερς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη.

Από… άλλον πλανήτη ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην αναμέτρηση των Μπακς με τους Λέικερς, οδηγώντας την ομάδα του Μιλγουόκι σε μία σπουδαία νίκη (109-102).

Εκμεταλλευόμενος και την απουσία του ΛεΜπρον Τζέιμς, ο Giannis έκανε… όργια στο παρκέ, πετυχαίνοντας συνολικά 47 πόντους (15/19 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 8/11 βολές).

Ο “Greek Freak” μάζεψε επίσης 9 ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ και είχε ένα κλέψιμο και ένα κόψιμο, σε 36 λεπτά συμμετοχής.

Ειδήσεις σήμερα:

Γεραπετρίτης: Επίθεση Ρουβίκωνα με μπογιές στο σπίτι του (βίντεο)

ΑΠΘ: Βομβαρδισμένο τοπίο η είσοδος της Πολυτεχνικής Σχολής (βίντεο)

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Πέμπτη σε 187 σημεία της χώρας