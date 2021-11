Πολιτική

Γεραπετρίτης: Επίθεση Ρουβίκωνα με μπογιές στο σπίτι του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιεξουσιαστές έβαλαν στο στόχαστρο το σπίτι του Υπουργού Επικρατείας.

Το σπίτι του Υπουργού Επικρατείας, Γιώργου Γεραπετρίτη, έβαλε στο “στόχαστρό” του, το βράδυ της Τετάρτης, ο “Ρουβίκωνας”.

Αντιεξουσιαστές έριξαν κόκκινη μπογιά στην είσοδο του σπιτιού και σε εξωτερικούς τοίχους.

Δείτε το βίντεο που μετέδωσε η εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1:

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΠΘ: Βομβαρδισμένο τοπίο η είσοδος της Πολυτεχνικής Σχολής (βίντεο)

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Πέμπτη σε 187 σημεία της χώρας

Καιρός: τοπικές βροχές και άνοδος της θερμοκρασίας την Πέμπτη