Κοινωνία

Τροχαίο στο Μεσολόγγι: Ο πατέρας της νοσηλεύτριας μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήθος κόσμου “αποχαιρέτησε” την Μαρία Μπάθα, η οποία έχασε τη ζωή της κατά την επιστροφή στο σπίτι της μετά από μία εξαντλητική βάρδια.

«Να μη συμβεί σε κάποια άλλη οικογένεια αυτό που συνέβη σε εμάς», τόνισε μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1, ο Δημήτρης Μπάθας, πατέρας της νοσηλεύτριας που σκοτώθηκε σε τροχαίο έξω από το Μεσολόγγι, κατά την επιστροφή της στο σπίτι μετά από μία εξαντλητική βάρδια στο Νοσοκομείο του Ρίο.

Όπως είπε, η Μαρία Μπάθα «έφυγε από το σπίτι τη Δευτέρα το πρωί, σχόλασε στις 15:00, ήρθε στις 16:00 στο σπίτι. Και στις 21:00 ξαναέφυγε για να ξαναπιάσει βάρδια στις 23:00 μέχρι την άλλη μέρα. Στις 7 το πρωί της Τρίτης, σχόλασε και πήρε τον δρόμο της επιστροφής. Δεν έφθασε, όμως, ποτέ…»

Ο κ. Μπάθας ευχαρίστησε τον κόσμο που συμπαραστάθηκε στην οικογένεια, σημειώνοντας ότι μία... λαοθάλασσα βρέθηκε στην εκκλησία για το “τελευταίο αντίο” στην κόρη του.

Ειδήσεις σήμερα:

Απεργία στα ΜΜΜ: Χωρίς δακτύλιο την Πέμπτη η Αθήνα

Γεραπετρίτης: Επίθεση Ρουβίκωνα με μπογιές στο σπίτι του (βίντεο)

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαγική εμφάνιση κόντρα στους Λέικερς (βίντεο)