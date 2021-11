Πολιτική

Αλεξανδρούπολη: Άρχισε η αμερικανική “απόβαση” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

120 ελικόπτερα και περίπου 1.000 στρατιωτικά οχήματα στην πρωτεύουσα του Έβρου.

Τα πρώτα ελικόπτερα Black Hawk κατέφθασαν το μεσημέρι της Τετάρτης στην Αλεξανδρούπολη, σηματοδοτώντας την έναρξη της μεγαλύτερης αμερικανικής “απόβασης” των τελευταίων ετών στα Βαλκάνια.

Η πρωτεύουσα του Έβρου θα υποδεχθεί συνολικά 120 ελικόπτερα συνολικά και περίπου 1.000 στρατιωτικά οχήματα, με τις υπόλοιπες οι αφίξεις να έχουν προγραμματιστεί για τα επόμενα 24ωρα.

Πιο συγκεκριμένα, οι αφίξεις των ελικοπτέρων θα γίνουν αρχικά στο αεροδρόμιο “Δημόκριτος” της Αλεξανδρούπολης και στη συνέχεια θα μεταβούν στο λιμάνι, όπου θα αποσυναρμολογηθούν ώστε να γίνει η εκφόρτωση τους στο πλοίο, το οποίο πρόκειται να αγκυροβολήσει στα τέλη του μήνα.

Επιπλέον, άρματα και ελικόπτερα, που θα έρθουν στην Αλεξανδρούπολη με το αμερικανικό πλοίο, πρόκειται τα μεν να αναδιπλωθούν και τα δε άρματα και οχήματα να αναχωρήσουν για την κεντρική Ευρώπη.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως στις 19 - 20 Νοεμβρίου, στην Αλεξανδρούπολη θα βρεθούν οι Αμερικανοί στρατηγοί οι οποίοι θα επιμεληθούν τις τελευταίες λεπτομέρειες της επιχείρησης.

Τέλος, στις 3 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί και η επίσκεψη του Αμερικάνου πρέσβη στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης , τον οποίο - σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες - θα συνοδεύσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιώτοπουλος.

Πηγή: pameevro.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στο Μεσολόγγι: Ο πατέρας της νοσηλεύτριας μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Γεραπετρίτης: Επίθεση Ρουβίκωνα με μπογιές στο σπίτι του (βίντεο)

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαγική εμφάνιση κόντρα στους Λέικερς (βίντεο)