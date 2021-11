Κόσμος

Κορονοϊός – Σλοβακία: Τραυματισμοί και συλλήψεις σε διαδηλώσεις κατά των μέτρων

Οι κινητοποιήσεις για την επέτειο της «βελούδινης επανάστασης» μετατράπηκαν σε πολλές περιπτώσεις σε διαδηλώσεις κατά των μέτρων για τον κορονοϊό.

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από πυροτεχνήματα χθες Τετάρτη στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας, την Μπρατισλάβα, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον των μέτρων της κυβέρνησης για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Εννιά διαδηλωτές τέθηκαν υπό κράτηση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το σλοβάκικο πρακτορείο ειδήσεων TASR μετέδωσε πως μόνο στην Μπρατισλάβα οργανώθηκαν δέκα διαφορετικές πορείες, κάποιες για την εθνική εορτή της Σλοβακίας τη 17η Νοεμβρίου.

Πρόκειται για την επέτειο των φοιτητικών μαζικών κινητοποιήσεων πριν από 32 χρόνια, τη σπίθα της λεγόμενης Βελούδινης Επανάστασης εναντίον της κομμουνιστικής κυβέρνησης.

Οι φετινές εκδηλώσεις επισκιάστηκαν από τις διαδηλώσεις, ορισμένες από τις οποίες οργανώθηκαν από ακροδεξιές εξτρεμιστικές ομάδες.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά στο κτίριο που αποτελεί την έδρα της κυβέρνησης και άλλους δημόσιους θεσμούς στην Μπρατισλάβα για να απαιτήσουν να λάβει τέλος η «δικτατορία» που έχει επιβληθεί, κατ’ αυτούς, εξαιτίας της πανδημίας. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα εξετάσει σήμερα Πέμπτη το ενδεχόμενο να λάβει αυστηρά μέτρα, ειδικά για τους ανεμβολίαστους, καθώς η πίεση για τα νοσοκομεία αυξάνεται.

Το απόγευμα της Τρίτης, φοιτητές και εκπαιδευτικοί με την ευκαιρία της εθνικής επετείου συμμετείχαν σε μαζική κινητοποίηση –που ήταν ειρηνική– εναντίον του σχεδίου νόμου για την ανώτερη εκπαίδευση.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν ότι το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από τη συντηρητική-λαϊκιστική κυβέρνηση πρακτικά καταργεί το αυτοδιοίκητο των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που κατακτήθηκε το 1989 και υποτάσσει τα πανεπιστήμια σε ιδιωτικά συμφέροντα και πολιτικές σκοπιμότητες.

