Εμβολιασμός – Γεωργαντάς: Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα για την τρίτη δόση

Νωρίτερα από το εξάμηνο θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το κλείσιμο ραντεβού για την τρίτη δόση του εμβολίου.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», δήλωσε αναφορικά με την τρίτη δόση του εμβολίου για τον κορονοϊού, ότι από το βράδυ της Παρασκευής η σχετική πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για να κλείσουν το ραντεβού 5,5 μήνες μετά τη δεύτερη δόση, αλλά βέβαια ο εμβολιασμός θα γίνει μετά την πάροδο του εξαμήνου.

Μάλιστα όσοι μπορούν να κάνουν την τρίτη δόση θα λαμβάνουν ένα μήνυμα υπενθύμισης στα κινητά τους. Όπως είπε ο κ. Γεωργαντάς, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στα ραντεβού που κλείνονται για την τρίτη δόση. Την Κυριακή κλείστηκαν 105.000 ραντεβού, χθες Τετάρτη 55.000 ραντεβού, με τον μέσο ημερήσιο όρο να είναι περίπου στα 70.000 ραντεβού.

Σχετικά με την κουβέντα που έχει ανοίξει για το αν θα πρέπει το πιστοποιητικό εμβολιασμού να ισχύει για όσους δεν εμβολιάζονται με την τρίτη δόση και έχει περάσει το εξάμηνο από τη δεύτερη δόση, ο κ. Γεωργαντάς είπε πως υπάρχει μια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το θέμα αυτό και οι αποφάσεις θα ληφθούν πιθανότατα σε επίπεδο υπουργών υγείας, αλλά αυτή τη στιγμή μόνο η Γαλλία έχει ανακοινώσει ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού δεν θα ισχύει για όσους έχει περάσει το εξάμηνο από τη δεύτερη δόση και είναι άνω των 65 ετών, από τις 6 Δεκεμβρίου και μετά.

0 κ. Γεωργαντάς είπε επίσης, ότι χθες πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα περίπου 55.000 εμβολιασμοί και υπάρχει μια ανοδική πορεία, συμπληρώνοντας πως αν χρειαστεί θα υπάρξει μια αναπροσαρμογή στα εμβολιαστικά κέντρα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σχετικά με όσους σπεύδουν τώρα να πραγματοποιήσουν την πρώτη δόση του εμβολίου, ο κ. Γεωργαντάς είπε πως και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κινητικότητα και καθημερινά πραγματοποιούνται 20 έως 25 χιλιάδες ραντεβού.

Τέλος και μεταξύ άλλων, ο κ. Γεωργαντάς είπε πως πολύ σύντομα θα υλοποιηθεί το Μητρώο Εμβολιασμένων για όσους έχουν εμβολιαστεί στο εξωτερικό και η σχετική εφαρμογή στο gov θα ανοίξει πιθανότατα μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

