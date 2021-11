Παράξενα

Ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή στο μπαλκόνι της γειτόνισσας

Τραγωδία τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Μία ηλικιωμένη γυναίκα, που ζούσε μόνη της σε διαμέρισμα της Αγίας Τριάδας, στο Ηράκλειο Κρήτης, αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της.

Η 82χρονη, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης, έδεσε σχοινί στο μπαλκόνι του σπιτιού της και κρεμάστηκε. Όμως το σχοινί έσπασε και βρέθηκε στο μπαλκόνι του κάτω ορόφου.

Η ένοικος του διαμερίσματος, ακούγοντας τον θόρυβο, πετάχτηκε έντρομη από το κρεβάτι και της και όταν άνοιξε την πόρτα του μπαλκονιού της αντίκρισε την 82χρονη.

Διασώστες του ΕΚΑΒ και γιατρός έσπευσαν στο σημείο, όπου απλά διαπίστωσαν το θάνατο της.

Στο σημείο κλήθηκε και η Αστυνομία η οποία διεξάγει έρευνα για τα αίτια που την οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα.

Πηγή: cretapost.gr

