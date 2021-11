Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Πάτρα: Διασωληνώθηκε βρέφος δυο μηνών

Ασφυκτική η κατάσταση στα νοσοκομεία της Πάτρας, με 169 ασθενείς με κορονοϊό να νοσηλεύονται σε αυτά.

Ένα βρέφος μόλις δυο μηνών διασωληνώθηκε νοσώντας από κορονοϊό, με τους γιατρούς της ΜΕΘ να δίνουν μάχη τις τελευταίες ώρες για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του tempo24 το μωράκι από χθες έχει μεταφερθεί στην ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου Ρίου και διασωληνώθηκε, καθώς ο κορονοϊός προκάλεσε σοβαρές επιπλοκές στην υγεία του.

Την ίδια ώρα οι αριθμοί των νοσηλειών από κορονοϊό στην Αχαΐα χτυπάνε «κόκκινο». Συνολικά 169 άτομα νοσηλεύονται στα δυο νοσοκομεία της Πάτρας.

Στο ΠΓΝΠ, 92 άτομα είναι σε απλές κλίνες, δύο παιδιά στην Παιδιατρική και 12 στη ΜΕΘ. Στο νοσοκομείο "Αγ. Ανδρέας" 54 στις απλές κλίνες κορονοϊού και 9 ασθενείς είναι στην ΜΕΘ.

