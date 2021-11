Κοινωνία

Πυροβολισμοί στο Χαλάνδρι: φωτογραφίες από την βάπτιση του παιδιού (βίντεο)

Αποκλειστικές εικόνες παρουσίασε η εκπομπή “Το Πρωινό”, με τον γιατρό και την εικαστικό να ποζάρουν ευτυχισμένοι. Η “λεπτομέρεια” με τις αζήτητες φωτογραφίες που… “δείχνει πολλά”.

Αποκλειστικές φωτογραφίες από την βάπτιση του εκτός γάμου παιδιού του οφθαλμίατρου και της εικαστικού, η οποία πυροβόλησε τον γιατρό, με σκοπό να τον σκοτώσει, μπροστά στα μάτια της 12χρονης σήμερα κόρης τους, στο Χαλάνδρι, παρουσίασε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως μετέφερε η Κέλλυ Χεινοπώρου, η βάπτιση έγινε το 2011 υπό μυστικότητα, με ελάχιστους καλεσμένους και τόσο η μητέρα όσο και ο πατέρας του παιδιού έδειχναν χαρούμενοι και τίποτα δεν προμήνυε όσα θα επακολουθήσουν, με τις αναφορές για χρόνια προβλήματα και ενόχληση της οικογένειας του γιατρού από την εικαστικό, η οποία έχει προφυλακιστεί, ενόψει της δίκης της για τους πυροβολισμούς στο Χαλάνδρι.

Πάντως, όπως αποκάλυψε η Κέλλυ Χεινοπώρου, ο φωτογράφος που τράβηξε τις φωτογραφίες της βάπτισης, κατ΄ εντολήν των γονέων του παιδιού, ακόμη έχει όλες τις πόζες και τα καρέ στην διάθεση του, καθώς ούτε η μητέρα ούτε ο πατέρας αναζήτησαν να πάρουν από εκείνον τις φωτογραφίες για να τις έχουν.

