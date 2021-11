Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ευρώπη: Εφιαλτική πρόβλεψη για ακόμη 300000 θανάτους

Σύμφωνα με το σχετικό μοντέλο πρόβλεψης, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες υψηλού κινδύνου, μαζί με την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία και τη Σλοβενία.

Η πανδημία μπορεί να προκαλέσει άλλους 300.000 θανάτους λόγω Covid-19 στην Ευρώπη, σύμφωνα με μία νέα μελέτη που βασίζει τις εκτιμήσεις της στον αριθμό των ανθρώπων σε 19 ευρωπαϊκές χώρες (μεταξύ των οποίων η Ελλάδα), οι οποίοι έως τις αρχές Νοεμβρίου ούτε είχαν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού ούτε είχαν αρρωστήσει εξαιτίας του, συνεπώς δεν έχουν καμία ανοσία.

Το μοντέλο προβλέπει, επίσης, ότι η πανδημία μπορεί να οδηγήσει σε περίπου ακόμη ένα εκατομμύριο νοσηλείες στην Ευρώπη, έναν αριθμό που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τον προβλεπόμενο υψηλό αριθμό θανάτων. Πρόκειται για ένα άσχημο σενάριο, που θα μπορούσε όμως να γίνει πραγματικότητα, σύμφωνα με τους ερευνητές, εάν αρθούν πρόωρα οι πολιτικές προφύλαξης και οι πολίτες επιστρέψουν μαζικά στις παλιές συνήθειές τους.

Η μελέτη εκτιμά ότι οι χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού που κινδυνεύουν από την Covid-19 είναι αυτές με το χαμηλότερο ποσοστό εμβολιασμού, τη μεγαλύτερη αναλογία ηλικιωμένων (ιδίως ανεμβολίαστων) και το μικρότερο ποσοστό ατόμων που έχουν ήδη αρρωστήσει από κορονοϊό. Όπως αναφέρει, η Ελλάδα είναι μία από αυτές τις χώρες υψηλού κινδύνου, μαζί με την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία και τη Σλοβενία.

Εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξουν μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα: Για παράδειγμα, στη Ρουμανία, όπου το ποσοστό εμβολιασμένου πληθυσμού είναι ακόμη πολύ χαμηλό, 840 ανά 100.000 άνθρωποι μπορεί να χρειαστούν νοσηλεία λόγω Covid-19 στο μέλλον, ενώ στη Βρετανία μόνο 62 στους 100.000. Σε απόλυτους αριθμούς, στη Γερμανία, που έχει μεγάλη αναλογία ηλικιωμένων, περίπου 280.000 άνθρωποι μπορεί να καταλήξουν στο νοσοκομείο, έναντι μόνο 6.300 στη Δανία.

Η απόκλιση επίσης είναι μεγάλη όσον αφορά τους πιθανούς μέγιστους μελλοντικούς θανάτους, τόσο σε αναλογία (από 19 ανά 100.000 ανθρώπους στη Βρετανία μέχρι 360 ανά 100.000 στη Ρουμανία) όσο και σε απόλυτους αριθμούς (από 1.200 στη Σλοβενία μέχρι 115.000 στη Γερμανία).

Πάντως, οι επιδημιολόγοι-λοιμωξιολόγοι της Σχολής Δημόσιας Υγείας και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου, με επικεφαλής τους δρες Λόιντ Τσάπμαν και Άνταμ Κουτσάρσκι, οι οποίοι έκαναν τη σχετική προδημοσίευση στο medRxiv, σύμφωνα με το «Nature», επεσήμαναν ότι οι εκτιμήσεις τους αφορούν το χειρότερο δυνατό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο έχουν αρθεί όλοι οι περιορισμοί και οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να έρχονται σε επαφή όπως προ πανδημίας, οπότε ο καθένας στον πληθυσμό δυνητικά θα μπορούσε να μολυνθεί, κάτι μάλλον απίθανο.

Παρ' όλα αυτά, η μελέτη χτυπά σαν «καμπανάκι» ότι τα δύσκολα δεν τελείωσαν. Η ανάλυση στέλνει μία προειδοποίηση ότι ακόμη κι αν σε μία χώρα υπάρχει μεγάλη εμβολιαστική κάλυψη, πάλι μπορεί να υπάρχουν κύματα νοσηλειών και θανάτων, ακόμη κι αν δεν υπάρξουν νέα πιο μεταδοτικά στελέχη του κορονοϊού στο μέλλον (κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί ως πιθανότητα).

«Οι αριθμοί είναι σοκαριστικοί και, είτε συμβούν είτε όχι, οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν ότι η Covid-19 δεν τελείωσε», τόνισε η ειδική στη μοντελοποίηση λοιμωδών νόσων Σέριλ Τσανγκ του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ.

Η Covid-19, μετά από διαδοχικά επιδημικά κύματα, έχει σκοτώσει στην Ευρώπη περισσότερους από 1,43 εκατομμύρια ανθρώπους. Από την άλλη πλευρά, περίπου 315 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού.

Οι Βρετανοί ερευνητές υπογράμμισαν ότι στις χώρες που αντιμετωπίζουν απειλή για σοβαρό κύμα νοσηλειών και θανάτων, πρέπει αφενός να ενταθεί η προσπάθεια εμβολιασμών αφετέρου να συνεχιστούν οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις (π.χ. χρήση μάσκας).

