Κορονοϊός: Πέθανε ανεμβολίαστος πατέρας τριών παιδιών

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 51χρονος υπέκυψε σε επιπλοκές της COVID-19.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου άφησε την τελευταία του πνοή ένας 51χρονος λογιστής από το Αγρίνιο, καταγόμενος από χωριό της Τριχωνίδας.

Ο άνδρας, που ήταν ανεμβολίαστος σύμφωνα με πληροφορίες και δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, είχε νοσήσει με κορονοϊό. Η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε επιδείνωση και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο του Ρίου.

Εκεί, παρά τις προσπάθειες του υγειονομικού προσωπικού, δεν κατάφερε να βγει “νικητής”, λόγω επιπλοκών της COVID-19.

Ο εκλιπών ήταν πατέρας τριών παιδιών και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Η κηδεία του θα τελεστεί στο Αγρίνιο, την Πέμπτη και η ταφή του θα γίνει στο χωριό του, στην Τριχωνίδα.

