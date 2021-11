Life

#MeToo: ο Τριανταφυλλίδης, ο Πρέκας, ο “φασισμός” και οι “συνεκμεταλλευτές”

Αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις τους στο "Πρωινό". Η φιλία του Πρέκα με Φιλιππίδη και Λιγνάδη και ο “φασιστικός διασυρμός τους”. Ποιους "καρφώνει" ο Ιάσων Τριανταφυλλίδης.

Αίσθηση και αντιδράσεις αναμένεται να προκαλέσουν δηλώσεις που έκαναν στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό» ο Ιάσων τριανταφυλλίδης και ο Αντώνης Πρέκας, αναφορικά με το κίνημα #MeToo και τις καταγγελίες καλλιτεχνών κατά συναδέλφων τους.

Όπως είπε ο Ιάσων Τριανταφυλλίδης, «εχω αντιρρήσεις σε σχέση με το #MeToo. Καταλαβαίνω τα ψυχικά και άλλα προβλήματα κάποιου ανθρώπου, αλλά ένας άνθρωπος που έχει περάσει τα 20-25 χρόνια του, εάν ένας θιασάρχης του φερθεί άσχημα και δεν δεν σηκωθεί να φύγει, είναι συνεκμεταλλευτής. Φυσικά, δεν μιλάω για αξιόποινες πράξεις».

Μάλιστα, ο κριτικός συμπλήρωσε πως «δεν μπορεί μετά από 20 χρόνια να βγαίνεις και να μιλάς. Ξαναλέω, δεν μιλάω για αξιόποινες πράξεις».

Μάλιστα, όπως ανέφερε, «η Ελένη Ράντου, δύο χρόνια είχε ξεκινήσει το θέατρο και ένας θιασάρχης που της μίλησε άσχημα, μόνο καρέκλα δεν «έφαγε» στο κεφάλι, αλλά μια χαρά ήταν η καριέρα της».

Από την πλευρά του, ο Αντώνης Πρέκας, αφού ανέφερε ότι «στα νεανικά χρόνια ήμασταν φίλοι με τον Λιγνάδη και με τον Φιλιππίδη και αργότερα συνεργαστήκαμε και επαγγελματικά», είπε πως «είμαι ο τελευταίος που θα πει ότι γνωρίζει την αλήθεια».

Είπε πάντως πως «ακόμη και η παραβατικότητα αυτού του είδους είναι μια κατάχρηση εξουσίας, από εκεί ξεκινούν όλα. Δεν μπορεί όμως όλο αυτό (εννοεί το κίνημα #MeToo) δεν μπορεί να γίνεται με όρους διαπόμπευσης. Δεν μπορεί να έχεις άποψη, αν δεν ακούσεις και τις δύο πλευρές».

«Όταν η δημοσιογραφία απευθύνεται στο συναίσθημα και τις εντυπώσεις, είναι δείγμα φασισμού. Είναι τραγωδία να προσεγγίζουμε τα θέματα με γνώμονα τις εντυπώσεις, διότι χάνει τότε το δικαίωμα ο θεατής να έχει σαφή εικόνα και αυτό είναι διαπόμπευση», ανέφερε ο κ. Πρέκας, συμπληρώνοντας «λένε πρέπει να να τιμωρηθεί κάποιος παραδειγματικά. Φασιστικό είναι και αυτό. Να τιμωρηθεί κάποιος με βάση αυτό που έχει κάνει», καταλήγοντας πως «το προφανές δεν είναι πάντα και το αληθινό».

