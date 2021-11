Οικονομία

Φωτιά σε εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ορατοί σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων οι καπνοί. Άμεση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, το πρωί της Πέμπτης, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας.

Η φωτιά ξέσπασε σε εστιατόριο που βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ οι καπνοί είναι ορατοί σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων.

#Πυρκαγιά σε ισόγειο κατάστημα εστίασης επί της οδού Μητροπόλεως στην Αθήνα. Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 18, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Πέθανε ανεμβολίαστος πατέρας τριών παιδιών

Κρήτη: Φονική σύγκρουση ΙΧ με βυτιοφόρο (εικόνες)

Τραγωδία στην Αργολίδα: Λεωφορείο παρέσυρε γυναίκα