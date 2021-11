Life

“The 2Night Show” – Διαγούπη: Γιατί δεν έβαλα ποτέ νυφικό

Το «λαμπερό πλάσμα», όπως την αποκαλούν οι φίλοι της, αποκάλυψε γιατί σταμάτησε να γράφει θεατρικά έργα.

Η Τζένη Διαγούπη βρέθηκε καλεσμένη το βράδυ της Τετάρτης στην εκπομπή “The 2night Show”.

Η χαρισματική ηθοποιός, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για όλους και για όλα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στα θεατρικά έργα που είχαν γράψει μαζί με τον Νίκο Μουτσινά.

Όμως πια δεν γράφουν μαζί και όπως είπε η ίδια, δε θέλει να γράψει κάτι μόνη της, γιατί δεν θα είναι το ίδιο. Χαρακτηριστικά ανέφερε η Τζένη Διαγούπη, «Έχω μια άποψη για τις συνεργασίες ότι ένα πράγμα όταν το κάνεις με έναν άνθρωπο δεν μπορείς να το κάνεις και μόνος σου το ίδιο. Έτσι είναι η ζωή, αλλάζουμε παραστάσεις, αλλάζουμε σκέψη, αλλάζουμε και παρέα. Μπορεί να κουράστηκε αυτή η κατάσταση και να μην είχε να δώσει κάτι άλλο».

Το «λαμπερό πλάσμα», όπως την αποκαλούν οι φίλοι της, θυμήθηκε στιγμές από τη συνάντησή της με τον Γρηγόρη, στη σειρά το «Κόκκινο Δωμάτιο» και εξήγησε γιατί ποτέ δεν έβαλε νυφικό στην πραγματική της ζωή.

Πήγή: glance.gr

