“Άγριες Μέλισσες”: εκπλήξεις στο επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Μια σειρά από αποφάσεις που φέρνουν… ανατροπές, θα αλλάξουν πολλά δεδομένα στην ζωή των ηρώων, στο αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και απόψε, στις 22:00, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει….

Ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι μας άγγιξε δεν ήταν παρά μόνο η αρχή.

Αυτό που έρχεται, είναι τόσο δυνατό που θα ανατρέψει τα πάντα.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο, στον ΑΝΤ1

Η παράσταση καταφέρνει να ολοκληρωθεί, παρά την αγωνία της Δρόσως για την κατάσταση του Κωνσταντή. Κανείς, όμως, δεν έχει αντιληφθεί τον πραγματικό κίνδυνο που παραμονεύει στον εξώστη.

Στο χωριό, η επιστροφή του Προκόπη τούς γεμίζει όλους συγκίνηση, ενώ η Ελένη καταφέρνει να επιβεβαιώσει το τι είδε ο Λάμπρος στο βουνό.

Η Δρόσω αποφασίζει να αναζητήσει τον Κωνσταντή και να μη φύγει από το πλευρό του μέχρι να τον δει ξανά να στέκεται στα πόδια του.

Κι ενώ στη Λέρο το σχέδιο απόδρασης του Βαρουξή βάζει τον Ρηγόπουλο σε μπελάδες, ο Ακύλας επιφυλάσσει μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη στον Λευτέρη…

