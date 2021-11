Life

“Game Of Chefs”: δοκιμασία - “μαρτύριο” την Πέμπτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με υλικά που τους έφεραν οι γονείς τους, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να μαγειρέψουν το φαγητό που δεν τους άρεσε όταν ήταν μικροί.

Το «Game Of Chefs» ανοίγει την πόρτα του, απόψε στις 21:00, και η πιο καυτή μάχη των KITCHEN BATTLES ξεκινά.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου καλωσορίζει τους διαγωνιζόμενους που είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν… τα μαχαίρια τους και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειρο και την κατάκτηση του τίτλου του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και των 50.000 ευρώ!

Στη χθεσινή 2η ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ, το θέμα της οποίας ήταν το comfort food ή σε απλά ελληνικά την κουζίνα της μαμάς, νικήτρια ήταν η ομάδα του Άνταμ Κοντοβά με 7 ψήφους. Η ομάδα του Άγγελου Λάντου πήρε 2 ψήφους και η ομάδα του Βασίλη Μουρατίδη 1 ψήφο.

Απόψε, στην ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ θα μαγειρέψουν όλοι οι παίκτες και από τις τρεις ομάδες, εκτός από τον Αλέξανδρος Καρακατσάνης, από τη ΧΑΚΙ ΟΜΑΔΑ, που πήρε την ασυλία, από τον Άνταμ Κοντοβά, γιατί η ομάδα του κέρδισε στη χθεσινή ομαδική δοκιμασία.

Η Ντορέττα ενημερώνει τους διαγωνιζόμενους πως θα πρέπει να μαγειρέψουν το φαγητό που δεν έτρωγαν όταν ήταν μικροί, με υλικά που έχουν φέρει οι συγγενείς τους. Σ’ αυτό το «γλυκό μαρτύριο», κάποιοι παίκτες δεν αντέχουν ούτε να δοκιμάσουν το πιάτο τους!

Οι 3 κριτές αγχώνονται για την ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ, ειδικά ο Άνταμ Κοντοβάς και ο Βασίλης Μουρατίδης, οι οποίοι αν χάσουν παίκτη θα μείνουν μόνο με 2 για την τελευταία εβδομάδα των BATTLES, πριν τους ΤΕΛΙΚΟΥΣ.

Στο τέλος της δοκιμασίας, οι παίκτες θα τοποθετήσουν τα πιάτα τους στον ιμάντα μεταφοράς και θα τα καλύψουν με τις καμπάνες. Τα πιάτα θα μεταφερθούν μπροστά στους 3 σεφ. Ο Άγγελος Λάντος, ο Βασίλης Μουρατίδης και ο Άνταμ Κοντοβάς θα κρίνουν και θα βαθμολογήσουν, χωρίς να ξέρουν σε ποιους ανήκουν τα πιάτα, ενώ ο ένας δεν θα γνωρίζει τη βαθμολογία του άλλου.

Σε αυτή τη φάση, υπάρχει το ρίσκο να κρίνουν αρνητικά το πιάτο διαγωνιζόμενου που ανήκει στην ομάδα τους και θετικά το πιάτο διαγωνιζόμενου που ανήκει στην αντίπαλη ομάδα.

Πόσο δύσκολο είναι για τους παίκτες να δοκιμάσουν τα πιάτα που ετοιμάζουν;

Ποιος παίκτης από τους ΜΠΛΕ βλέπει τον εαυτό του νικητή;

Από όλα τα υλικά, ποιο είναι αυτό που δεν αρέσει ούτε στους κριτές;

Γιατί θεωρεί ο Διαμαντής Αναστασόπουλος ότι οι υπόλοιποι παίκτες τον έχουν βάλει στο στόχαστρο;

Τι απαντάει ο Άγγελος Σακάι;

Ποιοι δύο παίκτες έχουν ετοιμάσει το καλύτερο πιάτο;

Ποια δύο φαβορί έχουν ετοιμάσει τα 2 χειρότερα πιάτα;

Ποιος παίκτης θα αποχωρήσει;

«Game Of Chefs»: Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 21:00

#GameOfChefsGR

Ειδήσεις σήμερα:

“Αναλώσιμοι 4”: σκηνές από τα γυρίσματα (αποκλειστικό βίντεο)

Κορονοϊός – Πάτρα: Διασωληνώθηκε βρέφος δυο μηνών

Τραγωδία στην Αργολίδα: Λεωφορείο παρέσυρε γυναίκα